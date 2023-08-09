صادرات تركيا إلى السعودية تتجاوز 1.2 مليار دولار خلال 7 أشهر

أظهرت بيانات مجلس المصدرين الأتراك أن قيمة الصادرات التركية إلى السعودية، تجاوزت 1.2 مليار دولار، خلال الفترة بين يناير/ كانون الثاني ويوليو/ تموز الماضيين.

وبحسب بيانات المجلس، فقد بلغ إجمالي الصادرات التركية في الأشهر الـ7 الأولى، 143 مليار و434 مليون دولار.

ومع تحسن العلاقات التركية السعودية مؤخراً، حققت صادرات تركيا زيادة بواقع 630 بالمئة، مسجلة مليار و256 مليون دولار.

وجاء قطاع السجاد في مقدمة القطاعات المصدرة إلى السعودية بقيمة 173 مليون دولار، ثم المواد الكيماوية بـ129 مليون دولار، يليه الحبوب والبقوليات والبذور بـ124 مليون دولار، ثم الماكينات وأقسامها بـ98 مليون دولار، والملابس بـ95 مليون دولار.

وحلت إسطنبول في مقدمة الولايات التركية المصدرة إلى السعودية بـ548 مليون دولار، ثم غازي عنتاب 185 مليون دولار، وأنقرة 83 مليون دولار، ثم هطاي 67 مليون دولار، بحسب بيانات مجلس المصدرين الأتراك.