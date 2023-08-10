2 مليار دولار عائدات صادرات الجلود التركية خلال 2022

بلغت عائدات تصدير قطاع الجلود ومنتجاتها في تركيا، ملياري دولار خلال العام الماضي 2022، وذلك بحسب بيان نشره مجلس المصدرين الأتراك، الخميس.

ونقل البيان عن رئيس المجلس مصطفى غُل تبة: "يعتبر قطاع الجلود ومنتجاتها قطاعًا مهمًا للغاية بالنسبة لبلدنا وصادراتنا. نحن حقًا علامة تجارية فردية في هذا القطاع"، وفق وكالة الأناضول.

وأوضح غُل تبة: "في العام الماضي زاد إجمالي صادراتنا في قطاع الجلود ومنتجاتها بقرابة 19 بالمئة ووصل إلى 2 مليار دولار".

ولفت أن نسبة صادرات القطاع المذكور إلى الاتحاد الأوروبي في 2022 بلغت 39٪ .