شركة تاف التركية المشغلة للمطارات تتطلع لاستثمارات جديدة في الخارج

تتقدم شركة تاف أيربورت TAV التركية المشغلة للمطارات نحو النمو بخطوات ثابتة، حيث وسّعت قاعدة الركاب بشكل كبير في النصف الأول من هذا العام وتتطلع الآن لمزيد من الفرص.

وشهدت الشركة ارتفاعاً في أعداد الركاب خلال الأشهر الستة الأولى، حيث وصل إجمالي عدد الركاب إلى 24 مليون مسافر بزيادة قدرها 42%. والجدير بالذكر أن أرقام الركاب المحليين ارتفعت أيضاً إلى 15 مليوناً، ما يشير إلى ارتفاع بنسبة 18%.

وبالرغم من التحديات التي يطرحها الصراع المستمر الذي يؤثر على تدفق الركاب من روسيا وأوكرانيا، حققت مطارات TAV إيرادات قدرها 612.85 مليون دولار خلال هذا الإطار الزمني.

ويُعزى هذا النجاح إلى زيادة حركة المرور من أوروبا والشرق الأوسط، مدعومةً بعمليات الشركة الدولية والتعاون في قطاع الخدمات.

وفي مؤتمر صحفي عُقد مؤخراً، قدم سيركان كاباتان الرئيس التنفيذي لشركة تاف للمطارات، رؤىً ثاقبة حول الإنجازات المالية للشركة وحدد إستراتيجيتها الاستثمارية.

وقال كاباتان: "بحلول نهاية عام 2022، لم نتغلب على العقبات المالية والتشغيلية للوباء فحسب، بل شرعنا أيضاً في مسار التوسع. وشهد النصف الأول من هذا العام الحفاظ على هذا النمو حيث يأتي 64% من إجمالي إيراداتنا من مشاريعنا الدولية".

وعند الإعلان عن أرباح الشركة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء وهو ما يعرف اختصاراً بـ EBITDA بقيمة 147 مليون يورو في الأشهر الستة الأولى من العام، توقعت تاف للمطارات أن يصبح هذا الرقم بنهاية العام ما بين 330 و 360 مليون يورو.

وأضاف كاباتان: "كانت هناك زيادة حقيقية في حركة المرور في مطار المدينة المنورة بعد أن رفعت المملكة العربية السعودية قيود العمرة والحج. ورُفع حظر الطيران بين روسيا وجورجيا المستمر منذ 4 سنوات في مايو/أيار. كما زاد عدد السياح من أوروبا الغربية إلى أنطاليا وبودروم وإزمير بشكل ملحوظ. وتضاعف عدد الركاب القادمين إلى بلادنا من كازاخستان. لقد عوضنا أكثر من تأثير الحرب الروسية الأوكرانية".

وقامت شركة تاف للمطارات التي اشترت مطار ألماتي/كازاخستان في العامين الماضيين وإضافته إلى محفظتها، بتمديد فترة التشغيل إلى 2052 في أنطاليا و 2050 في أنقرة، وزادت متوسط فترة التشغيل من 8 إلى 30 عاماً.

"لقد قمنا بتأمين مستقبل الشركة من خلال تحقيق اختراق مهم خلال فترة الوباء. ونتوقع نمواً مزدوجاً في حركة المرور ودورة الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك ورصد الديون للسنوات الثلاث المقبلة. وبالتالي، من المنتظر أن نصل عام 2025 إلى ما يقرب من 1.5 مليار يورو من حجم الأعمال و 500 مليون يورو من الـ EBITDA وأكثر من 110 مليون مسافر.

ومن بين المشاريع الجديدة التي تتبعها شركة TAV للمطارات حالياً مطار نيجيريا لاغوس ومطار بودغوريتشا وتيفات في الجبل الأسود ومطار الكويت.

وتتوقع الشركة تطوراً في نيجيريا والكويت هذا العام وكذلك في الجبل الأسود، حيث تم تأهيلها مسبقاً. وستدخل الشركة اعتباراً من عام 2025، مسار نموٍ قوي مع استكمال الاستثمارات وزيادة حركة المرور وزيادة مساهمة شركات الخدمات والقوة التشغيلية.

وأشار الرئيس التنفيذي للشركة إلى أنه بحلول عام 2040، من المتوقع أن تتضاعف حركة الركاب العالمية لتتجاوز 19 ملياراً ما سيجلب استثماراً للمطارات بقيمة 2.4 تريليون دولار وهو رقم يعزز القدرات المالية والتشغيلية اللازمة لمشاريع المطارات التي يمكن أن تلبي الاحتياجات المختلفة في المناطق المستهدفة.

ازدياد حركة الطائرات الخاصة

شهدت حركة الطائرات الخاصة إلى بودروم التركية، إحدى أهم المراكز السياحية في البحر الأبيض المتوسط، زيادة خلال العامين الماضيين.

ومقارنة بعام 2019 وهو العام المرجعي قبل الوباء، ارتفع عدد المسافرين عبر محطة الطيران العامة في الأشهر الستة الأولى من هذا العام بنسبة 34%. وزادت حركة الطيران في النصف الأول من العام، بنسبة 3% عن العام الماضي.

وتعمل شركة تاف على تشغيل مطار ميلاس بودروم، وتقدم خدمة تركز على السرعة والراحة في المحطة التي تبلغ مساحتها 1.240 متراً مربعاً في محطة الطيران العامة التي تخدم الطائرات الخاصة.

واستضافت محطة الطيران العامة بمطار ميلاس بودروم 11.800 مسافر من تركيا وخارجها عام 2019. وفي عام 2022 وصل عدد الركاب إلى 17.300 مسافر، ومن المتوقع أن يصل هذا العام إلى ما يقرب من 2.000.

واحتل مواطنو الإمارات العربية المتحدة وروسيا وفرنسا وسويسرا المرتبة الأولى بين الركاب المسافرين إلى هذا المطار على متن طائرات خاصة.

ويتمتع المطار بوجود 36 موقفاً للطائرات النفاثة الخاصة، بمتوسط 25 رحلة يومية.