أكثر من ألفي سيارة "توغ" المحلية في طرقات تركيا

قال وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي محمد فاتح كاجر، الخميس، إن عدد سيارات توغ "togg" المحلية الكهربائية في الطرقات تجاوز ألفي مركبة.

وأوضح كاجر، عبر منصة "إكس" (تويتر)، أن عدد السيارات التي سلمت في النصف الأول من أغسطس/ آب الجاري، تجاوز إجمالي المسجل في يوليو/ تموز الماضي.

وأضاف أن عدد السيارات في الطرقات تجاوز ألفي مركبة، وأن الإنتاج يتسارع بشكل كبير.

وذكر أن الهدف هو إنتاج 28 ألف سيارة من طراز "توغ T10X" بنهاية العام الجاري، والوصول إلى الأسواق العالمية.

في 29 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، احتفلت تركيا بإنتاج أول سيارة محلية إيذاناً ببدء التصنيع التسلسلي لسيارتها الكهربائية "توغ".

وتمتلك أنقرة الحقوق الفكرية والصناعية للسيارة 100 بالمئة، وتسعى من خلالها لبناء علامة تجارية عالمية وتشكيل نواة لنظام تنقل تركي متكامل.

وسينتج مصنع "توغ" 175 ألف سيارة سنوياً عند وصوله إلى العمل بطاقة كاملة، ويوفر 4 آلاف و300 فرصة عمل مباشرة، و20 ألفاً بشكل غير مباشر.