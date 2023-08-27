القائمة الرئيسية
أسواق
القائمة الرئيسية

1.1 مليار دولار قيمة صادرات تركيا من الفواكه المجففة في 8 أشهر

وكالة الأناضول للأنباء
إزمير
نشر في 27.08.2023 17:51
الأناضول (الأناضول)

بلغت صادرات تركيا من الفواكه المجففة ومشتقاتها ملياراً و103 ملايين دولار، منذ بداية العام الجاري 2023.

وقال رئيس جمعية مصدري الفواكه المجففة في منطقة إيجه محمد علي إيشك، إن تركيا هي الرائدة عالمياً في مجال التين المجفف والزبيب والمشمش المجفف، المدرجة في قائمة المنتجات الغذائية الصحية من قبل منظمة الصحة العالمية.

وأضاف أن بيانات جمعيات مصدري منطقة بحر إيجه، أشارت إلى ارتفاع صادرات المنتجات المجففة منذ بداية العام 2023 حتى 19 أغسطس/ آب الجاري، إلى مليار و103 ملايين دولار، بزيادة قدرها 5 بالمئة مقارنة بالموسم السابق.

ولفت إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية جاءت في المرتبة الأولى بين الدول الأكثر استيراداً للفواكه المجففة من تركيا، تلتها فرنسا في المرتبة الثانية ثم ألمانيا ثالثاً.

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق أظهرت معطيات من وزارة التجارة التركية أن قيمة المشاريع التي تعهد بها...
مختارات