أسيلسان التركية العملاقة تبدأ قريباً الإنتاج التسلسلي لذخيرة موجهة جديدة

وقعت شركة أسيلسان التركية للصناعات العسكرية صفقة مبيعات بقيمة 35.6 مليون دولار، وفق إعلان صادر عنها اليوم.

وذكرت الشركة في بيان أنها وقعت عقد تصدير ذخيرة موجهة برأس باحث يعمل بالأشعة تحت الحمراء من طراز TOLUN بقيمة 35 مليونا و580 ألف دولار لاستخدامها في مسيرات "بيرقدار" و"أقينجي".

وأوضح البيان أن الصفقة الأولى للذخيرة الموجهة TOLUN.

تأسست "أسيلسان" عام 1975، بمبادرة من مؤسسة "تعزيز القوات المسلحة التركية"، بهدف تلبية احتياجات الجيش التركي في مجال أجهزة الاتصالات، وتشتهر الشركة بصناعة أنظمة وأجهزة إلكترونية لأغراض عسكرية.

وشركة "أسيلسان" من الشركات التركية الرائدة في تصميم وإنتاج وتركيب أدوات وأنظمة الاتصالات بين القوات البرية والجوية والبحرية، وفقا للمعايير العسكرية.