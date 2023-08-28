شركة ترنديول التركية تعمل على طرح خدماتها للمستهلك العربي في الخليج

أعلنت شركة ترنديول Trendyol التركية للتسوق الإلكتروني، أنها تعمل بأقصى جهدها لإطلاق عملياتها في منطقة الخليج العربي وطرح منتجاتها للمستهلك العربي في الخليج.

في تصريح صحفي لرئيس مجموعة "ترنديول" تشاغلايان تشتين، الأحد من دوسولدورف الألمانية، قال إن الشركة تخطط مع المنتجين الأتراك زيادة الإنتاج المحلي وفتح إمكانات تركيا أمام العالم.

وأضاف في هذا الإطار: "قمنا بتسريع جهودنا لبدء عملياتنا في دول الخليج، فهناك اهتمام كبير بالسلع التركية في هذه المنطقة".

وأوضح أن ترنديول باستخدامها التكنولوجيا وقوتها التسويقية ستجذب مزيدا من الاهتمام في دول الخليج على العلامات التجارية التركية على نحو أكبر.

وأكد تشتين إنشاء عمليات التصدير الإلكترونية الخاصة بترنديول في المنطقة انطلاقا من الإمارات والسعودية.

وأشار إلى إطلاق موقع الشركة الإلكتروني وتطبيقها في الإمارات والسعودية باللغة الإنجليزية الأسبوع الماضي، مع إضافة خاصية اللغة العربية نهاية أغسطس/ آب.

ونوّه إلى ارتقاء تطبيق ترنديول إلى المركز الأول في تصنيف تطبيقات التجارة الإلكترونية في دبي خلال وقت قصير، معربا عن ثقته بإحراز النجاح ذاته في السعودية بعد إجراء تحسينات على خاصية اللغة العربية.

وتابع تشتين: "رغم أننا لم نقم بأي أنشطة تسويقية في دبي بعد، إلا أننا استلمنا ما يقارب 2500 طلب خلال 5 أيام من تفعيل الموقع".

وأردف قائلا: "هدفنا تحسين التجربة التي نقدمها لعملائنا من خلال مواصلة عملياتنا، التي بدأت بالتصدير من تركيا، من خلال مركز عملياتنا في دبي".

وقال إن ترنديول ستمكّن المصنعين والباعة الأتراك من تصدير سلعهم إلى دول الخليج، "ونهدف إلى الوصول إلى 4.5 ملايين عميل بالمنطقة بحلول عام 2024".

ولدى ترنديول مستودع في دبي للعمليات الدولية وفق تشتين، "ونهدف إلى استخدام هذا المستودع لعمليات الإرجاع في منطقة الخليج أيضا".

جدير بالذكر أن ترنديول وقعت في أكتوبر/ تشرين الأول 2022، اتفاقية تعاون مع شركة فواز الحكير المساهمة السعودية.

وذكرت ترنديول في بيان حينها، أن الاتفاقية تنص على التعاون على عرض السلع المنتجة بتركيا لعملاء السوق السعودية، إضافة إلى تأسيس تعاون للاستفادة من فرص النمو الأخرى بما فيها افتتاح متاجر حقيقية لترنديول في السعودية.