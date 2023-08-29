اتفاق تركي عراقي على زيادة حجم التجارة الثنائية

توصلت تركيا إلى اتفاق مع العراق لزيادة حجم التجارة المشتركة وتعزيز الاستثمارات الثنائية، وفق بيان أصدره المكتب الإعلامي لوزارة التجارة العراقية، الثلاثاء.

ووفقاً للبيان أن وزير التجارة التركي عمر بولات التقى نظيره العراقي أثير الغريري في مبنى الوزارة بالعاصمة بغداد.

وأوضح البيان أن وفدي البلدين اتفقا على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية والاستثمارات، وإزالة العقبات التي تعترض التعاون.

كما اتفق الطرفان على تفعيل اللجان المشتركة ودخول الاتفاقيات الموقعة حيز التنفيذ وزيادة حجم التجارة المشتركة.

وقال الغريري: "لدى رئيس وزرائنا تعليمات لتذليل جميع العقبات التي تقف في طريق العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع تركيا".

وأضاف الوزير العراقي: "من الضروري زيادة الحجم التجاري الذي يخدم المصلحة المشتركة وخلق البيئة اللازمة للاستثمار".

وتابع: "الشركات التركية هي الأكثر عدداً بالعراق مقارنة بشركات الدول الأخرى، سيكون لدينا جهود جادة لتوفير الراحة والتغلب على العقبات التي تعترض طريق تلك الشركات".

بالمقابل قال الوزير بولات ان تركيا ترغب في تعزيز العلاقات مع العراق في جميع المجالات وخاصة التجارة والاستثمار.