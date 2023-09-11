السعودية تشتري منظومة درع الأمن الجوي "غوست" التركي

وقعت شركة "أسر تكنولوجيا" ASER التركية للصناعات الدفاعية، مع السعودية عقداً لتزويد الأخيرة بمنظومة درع الأمن الجوي "غوست" GHOST، الذي أظهر فعالية متقدمة في وقف تهديدات المسيرات.

وقد نجحت شركة "أسر تكنولوجيا" في تطوير منظومة "غوست" ضمن مختبرات الصناعات الدفاعية التركية.

وتتمتع الشركة التركية بقدرات وخبرات كبيرة في مجال تطوير أجهزة الترددات الراديوية (تنقل أو تستلم موجات الراديو)، فيما استغلت خبراتها في إنتاج الجيل الجديد من أجهزة التشويش والأسلحة المضادة للطائرات بدون طيار.

الشركة حققت نجاحات ملموسة في مجال إنتاج أجهزة الرصد والتشويش واستخدام إشارات الترددات اللاسلكية الرقمية، كما أنتجت أنظمة وتدابير مضادة للطائرات بدون طيار التي باتت تشكل تهديدا خطيرا في العديد من المناطق حول العالم.

**إعجاب سعودي بالمنظومة

وأبرمت شركة "أسر تكنولوجيا"، مؤخرا، أول عقد لتزويد السعودية بمنظومة "غوست" وهي واحدة من المنظومات المميزة في مواجهة التهديدات الناشئة عن الطائرات بدون طيار.

وجرى إبرام العقد بغرض توريد المنظومة "غوست" إلى الهيئة العامة للصناعات العسكرية وشركة "غدي" القابضة في السعودية.

وقالت نائبة المدير العام لشركة "أسر تكنولوجيا" أصلي مراد، إن الطائرات بدون طيار باتت تتسبب بمشاكل خطيرة من شأنها أن تهدد أمن المرافق الحيوية.

وأضافت مراد، في حديثها للأناضول، أن "منظومة غوست تمتلك قدرات مميزة على اكتشاف الطائرات بدون طيار من مسافات طويلة، ومنع حدوث هجمات محتملة".

وذكرت أنهم وقعوا مع "الجهات المعنية في السعودية أولى عقودهم الخاصة بتوريد منظومات لمكافحة الطائرات بدون طيار في المنطقة".

وأوضحت مراد أن المسؤولين المعنيين في الرياض "أبدوا إعجابهم بعمل المنظومة وقدرتها على إجهاض هجمات الطائرات بدون طيار".

وأشارت إلى أن المنظومة سوف تتضمن نظاما مضادا للطائرات بدون طيار.

وختمت قائلة: "في ظل قيادة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، تولي السعودية اهتماما خاصا لمجال الاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة، نشكر الرياض على خيار التعاون مع شركة أسر تكنولوجيا خلال هذه المرحلة".

**مميزات "غوست"

جرى تطوير منظومة درع الأمن الجوي "غوست" وفق نظام يعتمد على اكتشاف الطائرات بدون طيار والقيام بالتحييد التلقائي في نطاق التحكم والتردد اللاسلكي.

وتعمل المنظومة "غوست" بشكل متواصل، في كل الأوقات (ليل ونهار) وكافة الفصول (صيف وشتاء)، فضلا عن أنها توفر حلولا فريدة في تشويش الترددات اللاسلكية الرقمية والكشف عن وتحييد الطائرات بدون طيار ضمن الحرب الإلكترونية.

وتحتوي المنظومة على رادار مراقبة يمكنه تحديد موقع الطائرات بدون طيار التي لا يمكن اكتشافها، وتوفر أداء عالٍ ضمن أنشطة المراقبة الأمنية للحدود البرية والبحرية.

كما يمكن استخدام المنظومة لضمان أمن المطارات والوحدات العسكرية والمقرات ومراكز الشرطة والسجون ومراكز الاحتجاز والمناطق الحيوية والاجتماعات المهمة.