وفد قطري رفيع يجري مباحثات في أنطاليا حول تطوير قطاع السفن السياحية

اجتمع وفد قطري مع شركة كيو تيرمينالز أنطاليا QTerminals Antalya التركية المشغلة للموانئ، وجرى النقاش حول سبل تطوير قطاع السياحة البحري.

وكان في الوفد القطري مسؤولون من وزارة الداخلية والجمارك والسياحة وميناء الدوحة.

وبحث مدراء شركة "كيو تيرمينالز" في أنطاليا مع الوفد القطري، سبل تطوير قطاع السفن السياحية.

وعلى متن السفينتين السياحيتين Seabourn Encore وSpirit Of Discovery أطلع مسؤولو الشركة التركية الوفد القطري على تفاصيل عمل قطاع السفن السياحية العملاقة.

وفي حديث للصحفيين، الجمعة، أكد أوزغور سرت، مدير ميناء أنطاليا في الشركة على أنّ اللقاء مع الوفد القطري كان مثمرا.

وأشار سرت إلى أنّ ميناء الدوحة في الخليج العربي أصبح نقطة جذب للسياح ومن أهم الموانئ للسفن السياحية.

وسيجري وفد من شركة "كيو تيرمينالز أنطاليا" زيارة لميناء الدوحة في المستقبل حيث أكد سرت أنّ التعاون بين مينائي أنطاليا والدوحة سيعزز نمو القطاع برمته.