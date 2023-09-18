أردوغان يدعو ماسك لإنشاء المصنع السابع لشركة "تيسلا" في تركيا

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، مالك منصة "إكس" وشركتي "تيسلا وسبيس أكس"، إلى إنشاء المصنع السابع لسيارة "تيسلا" في تركيا.

جاء ذلك خلال لقائهما، في البيت التركي بولاية نيويورك الأمريكية، التي يزورها أردوغان للمشاركة في أعمال الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وحضر اللقاء من الجانب التركي وزيرا الخارجية هاكان فيدان والصناعة والتكنولوجيا محمد فاتح كاجر.

وأوضحت رئاسة دائرة الاتصال، في بيان، أن أردوغان أطلع ماسك على الإنجازات التي حققتها تركيا في مجال التكنولوجيا، وسرد له رؤية تركيا الرقمية والاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي.

وأضاف البيان أن "أردوغان دعا ماسك لحضور النسخة القادمة من مهرجان تكنوفيست المحلي لتكنولوجيا الفضاء في إزمير، وأشار إلى إمكانية حدوث فرص للتعاون مع شركة سبيس إكس في الخطوات التي سيتم اتخاذها ضمن نطاق برنامج الفضاء التركي".

وتحتضن ولاية إزمير غربي تركيا فعاليات مهرجان "تكنوفيست" بين 27 سبتمبر/ أيلول الجاري و1 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وأوضح البيان أن أردوغان أبلغ ماسك أن تركيا باتت واحدة من أهم الدول المنتجة للتكنولوجيا المتقدمة، وأشار إلى النجاح الذي تحققه تركيا في مجال المسيرات.

من جانبه، أعرب ماسك عن رغبته في العمل مع السلطات التركية للحصول على الترخيص اللازم لتقديم خدمات "ستارلينك" الفضائية في تركيا.

وقال ماسك إلى إن تركيا من بين الخيارات الأفضل لإنشاء المصنع السابع لسيارة تيسلا.

كما أعرب عن امتنانه للدعوة التي وجهها له الرئيس أردوغان بخصوص حضور مهرجان "تكنوفيست".

وكان الرئيس أردوغان، قد بحث مع "إيلون ماسك"، خلال اتصال مرئي جرى بينهما، في 16 ديسبمر/ كانون الأول 2021، قضايا متعلقة بالتعاون في مجالات مختلفة، منها المركبات الكهربائية ذاتية القيادة والاقتصاد الرقمي والاستثمارات طويلة الأجل، والقضايا المتعلقة بالتعاون بين مؤسسات القطاعين العام والخاص في تركيا والشركة في مختلف المجالات، لا سيما في مجال تقنيات الأقمار الصناعية والفضاء.