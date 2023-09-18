شركة التجارة الإلكترونية الصينية العملاقة "علي بابا" تستثمر ملياري دولار في تركيا

تخطط مجموعة "علي بابا" القابضة الصينية العملاقة للتجارة الإلكترونية لاستثمار حوالي 2 مليار دولار (54.04 مليار ليرة تركية) في تركيا في المستقبل القريب.

وأعرب مايكل إيفانز، رئيس شركة "علي بابا"، عن هذه النية خلال اجتماع مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وفقاً لبيان صادر عن فرع تركيا للشركة الصينية.

ولم يحدد متى سيتم الاستثمار، لكنها قالت إن الخطة مخصصة "للفترة المقبلة".

ورافق إيفانز، تشاغلايان تشيتين، رئيس منصة التجارة الإلكترونية التركية "ترينديول"، حيث قامت شركة علي بابا باستثمارات كبيرة فيها منذ عام 2018.

وتمتلك شركة "علي بابا" أكثر من 76% من أسهم شركة "ترينديول".

وجاء في البيان أن الاجتماع عقد في مدينة إسطنبول يوم الجمعة الماضي.

وقال إيفانز إن الشركة لديها "ثقة في الأساسيات الاقتصادية السليمة لتركيا"، وقد استثمرت بالفعل ما يصل إلى 1.4 مليار دولار في البلاد من خلال "ترينديول"، إحدى أشهر منصات التجارة الإلكترونية في تركيا، بحسب البيان.

وأشار البيان إلى أن إيفانز أعرب أيضاً عن دعمه لخطط التوسع الدولي لشركة "ترينديول"، مؤكداً أن تركيا لديها القدرة على أن تصبح واحدة من دول التصدير الرائدة عبر التجارة الإلكترونية.

ويتواجد الرئيس أردوغان في الولايات المتحدة لحضور اجتماعات الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقالت شركة "ترينديول" إن "إيفانز شارك تفاصيل حول الاستثمارات الجديدة مثل مراكز البيانات والخدمات اللوجستية في أنقرة ومركز عمليات التصدير في مطار إسطنبول".