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شركة أسيلسان التركية للصناعات الدفاعية: اتفاقيات بقيمة 4 مليارات دولار

وكالة الأناضول للأنباء
اسطنبول
نشر في 23.09.2023 12:56
آخر تحديث في 23.09.2023 13:11
شركة أسيلسان التركية للصناعات الدفاعية: اتفاقيات بقيمة 4 مليارات دولار

أعلن شركة "أسيلسان" التركية للصناعات الدفاعية، أنها وقعت عقوداً بقيمة 4 مليارات دولار عام 2023.

وترأس المدير العام لشركة أحمد آقيول اجتماع الجمعية العامة غير العادية العاشرة، أجاب خلاله على أسئلة المساهمين في الشركة.

وقال آقيول: "من الناحية النقدية، تم توقيع اتفاقيات تعاون بقيمة 4 مليارات دولار منذ بداية العام الحالي".

وأضاف: "نستمر في النمو وستستمر أنشطتنا في التطور".

تأسست "أسيلسان" عام 1975، بمبادرة من مؤسسة "تعزيز القوات المسلحة التركية"، بهدف تلبية احتياجات الجيش التركي في مجال أجهزة الاتصالات، وتشتهر الشركة بصناعة أنظمة وأجهزة إلكترونية لأغراض عسكرية.

"أسيلسان" من الشركات التركية الرائدة في تصميم وإنتاج وتركيب أدوات وأنظمة الاتصالات بين القوات البرية والجوية والبحرية، وفقا للمعايير العسكرية.

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