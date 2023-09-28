الخطوط التركية توقع مع خطوط شرق الصين الجوية مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون

وقعت شركة الخطوط الجوية التركية مذكرة تفاهم مع خطوط شرق الصين الجوية لتعزيز التعاون بينهما.

وجرى التوقيع في إطار منتدى الطيران الدولي "North Bund Forum 2023" المنعقد في مدينة شنغهاي الصينية، حسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي للخطوط الجوية التركية.

وأشار البيان إلى أن خطوط شرق الصين الجوية قررت تسيير رحلات إلى إسطنبول عقب انتعاش السوق التركي ـ الصيني بعد وباء فيروس كورونا.

ولفت إلى أن الشركة الصينية نظمت الخميس أول رحلة في ضوء قرارها، مبينًا أن الرحلات بين شنغهاي وإسطنبول ستنظم بشكل متبادل 3 مرات أسبوعيا.

وأكد البيان اتفاق الشركتين على تطوير وتوسيع التعاون خلال لقائهما في شنغهاي.