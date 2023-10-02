تركيا: إكسبو قطر 2023 فرصة كبيرة لتطوير العلاقات التجارية الثنائية والتعاون الاقتصادي

أكد وزير التجارة عمر بولات، أن تركيا ستقدم أنجح النماذج في مجال الطاقة المتجددة وحماية البيئة والتجارب الزراعية في المعرض الدولي "إكسبو ـ قطر 2023″ الذي ينعقد من 2 أكتوبر 2023 إلى 28 مارس 2024.

وأوضح بولات في تصريح صحفي، الاثنين، أن تركيا ستشارك في المعرض بجناح على مساحة 1024 مترا مربعا، وبوفد تجاري مكون من 150 شخصا.

وأضاف الوزير "نظم منتدى تجاري بين رجال الأعمال الأتراك والقطريين، على أن تعقد اجتماعات ثنائية بين رجال الأعمال من البلدين".

وأكد بولات أن معارض إكسبو تعد من أرقى المشاريع في العالم، وأن تركيا شاركت 37 مرة واستضافت واحدة من المعرض في أنطاليا عام 2016.

وأضاف أنهم يولون أهمية كبيرة لتطوير العلاقات التجارية الثنائية والتعاون الاقتصادي مع قطر التي تربطها علاقات صداقة متجذرة بتركيا.

ولفت أن حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل إلى 2.3 مليار دولار العام الماضي، وأن الجانبين يبذلان جهودا كبيرة لزيادة هذا الرقم.

وأشار بولات إلى أن 727 شركة تركية استثمرت في قطر، وفي المقابل استثمرت الشركات القطرية بأكثر من 10 مليارات دولار في تركيا.