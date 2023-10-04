القائمة الرئيسية
أسواق
القائمة الرئيسية

الصادرات التركية تتجاوز 22 مليار دولار في سبتمبر الماضي

وكالة الأناضول للأنباء
بورصة
نشر في 04.10.2023 15:56
وزير التجارة التركي عمر بولات يدلي في تصريحات خلال مشاركته في اجتماع عقده مجلس المصدرين الأتراك بولاية بورصة غربي تركيا، 4-10-2023 صورة: الأناضول وزير التجارة التركي عمر بولات يدلي في تصريحات خلال مشاركته في اجتماع عقده مجلس المصدرين الأتراك بولاية بورصة غربي تركيا، 4-10-2023 (صورة: الأناضول)

أعلن وزير التجارة التركي عمر بولات، الأربعاء، نمو صادرات بلاده بنسبة 0.3 بالمئة خلال سبتمبر/ أيلول الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام الفائت 2022.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها في اجتماع بولاية بورصة غربي البلاد، عقده مجلس المصدرين الأتراك.

وأضاف بولات أن عائدات صادرات بلاده، بلغت في سبتمبر الماضي 22 مليارا و670 مليون دولار.

وأشار الوزير التركي إلى مواصلة الصادرات التركية النمو خلال الأشهر الـ 3 الأخيرة، مؤكداً أهمية هذا "النجاح" بالرغم من بعض الكوارث الطبيعية التي شهدتها تركيا مؤخراً.

وفي سياق متصل، أوضح بولات أن إجمالي الصادرات التركية خلال الأشهر الـ 9 الأولى من 2023، بلغ 187 ملياراً و464 مليون دولار.

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق وصلت مبيعات السيارات في تركيا إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق في سبتمبر/...
مختارات