الصادرات التركية تتجاوز 22 مليار دولار في سبتمبر الماضي

أعلن وزير التجارة التركي عمر بولات، الأربعاء، نمو صادرات بلاده بنسبة 0.3 بالمئة خلال سبتمبر/ أيلول الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام الفائت 2022.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها في اجتماع بولاية بورصة غربي البلاد، عقده مجلس المصدرين الأتراك.

وأضاف بولات أن عائدات صادرات بلاده، بلغت في سبتمبر الماضي 22 مليارا و670 مليون دولار.

وأشار الوزير التركي إلى مواصلة الصادرات التركية النمو خلال الأشهر الـ 3 الأخيرة، مؤكداً أهمية هذا "النجاح" بالرغم من بعض الكوارث الطبيعية التي شهدتها تركيا مؤخراً.

وفي سياق متصل، أوضح بولات أن إجمالي الصادرات التركية خلال الأشهر الـ 9 الأولى من 2023، بلغ 187 ملياراً و464 مليون دولار.