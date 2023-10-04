مدعومةً بالسيارات الكهربائية.. مبيعات السيارات في تركيا تحقق ارتفاعاً قياسياً

وصلت مبيعات السيارات في تركيا إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق في سبتمبر/ أيلول الماضي، وفقاً لبيانات رسمية، الثلاثاء، التي أظهرت أيضاً أن "مشتريات السيارات الكهربائية تحافظ على اتجاه غير مسبوق".

وقالت جمعية موزعي السيارات، في بيان لها، إنه تم الوصول إلى رقم قياسي في المبيعات بلغ 96793 سيارة ركاب ومركبة تجارية خفيفة الشهر الماضي، ما يمثل زيادة بنسبة 55.9% على أساس سنوي.

وأظهرت البيانات أن مبيعات السيارات في سبتمبر ارتفعت بنسبة 76.7%، ليصل إجمالي عدد سيارات الركاب المباعة إلى 78971، في حين شهد سوق المركبات التجارية الخفيفة زيادة أكثر تواضعاً بنسبة 2.4%، حيث وصلت المبيعات إلى 17.822 وحدة.

وكان الطلب قد ارتفع مع انخفاض قيمة الليرة التركية وارتفاع الأسعار، ما دفع المستهلكين إلى الاستمرار في اختيار السيارات التي يرونها أداةً لحماية أنفسهم من ارتفاع التضخم.

وأدى الارتفاع الشهر الماضي، إلى تجاوز إجمالي سوق السيارات والمركبات التجارية الخفيفة متوسط مبيعات سبتمبر خلال العقد الماضي بنسبة 58.1%.

وفي الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى سبتمبر 2023، وصلت المبيعات الإجمالية إلى رقم قياسي جديد بلغ 857575 وحدة، ما يمثل نمواً سنوياً بنسبة 64.8%، متجاوزاً عام 2022 بأكمله.

وتصدرت شركة "فيات" المبياعت بين شركات صناعة السيارات في سبتمبر/ أيلول، حيث حققت مبيعات بلغت 15537 وحدة، تليها "رينو" بـ 11714 وحدة، و"فورد" بـ 7023 وحدة.

وفي الوقت نفسه، شهدت السيارات الكهربائية أيضاً ازدهاراً هذا العام، حيث استحوذت على حصة سوقية غير مسبوقة حتى الآن، مدعومةً بأول علامة تجارية محلية للسيارات التي تعمل بالبطارية" توغ"، والتي أضافت زخماً إلى عمليات تسليمها.

وأظهرت البيانات أنه تم بيع ما يقرب من 34600 سيارة كهربائية في الفترة من يناير إلى سبتمبر من هذا العام، ما يمثل زيادة بنسبة 333.86% على أساس سنوي.

وقامت شركة "توغ"، المصنعة لأول سيارة كهربائية في تركيا، بتسليم حوالي 2204 وحدات من سيارة الدفع الرباعي T10X من الفئة C في سبتمبر الماضي، وبهذا الرقم يصل عدد التسليمات منذ أواخر أبريل/ نيسان إلى 5604 وحدات.

يذكر أن شركة "توغ" احتلت المرتبة الثانية بعد شركة "تسلا"، التي باعت 4700 وحدة من موديل "Y" الشهر الماضي، فيما سلّمت حوالي 10200 وحدة حتى الآن هذا العام.