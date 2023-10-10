وزير تركي: ينبغي تطوير ممرات النقل لزيادة التبادل التجاري مع السعودية

قال وزير المواصلات والبنى التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو، إنه يمكن لبلاده والسعودية التعاون بشكل أكبر في مختلف القضايا الثنائية، مشدداً على أنه ينبغي تطوير ممرات النقل لزيادة التبادل التجاري بين البلدين.

جاء ذلك خلال لقائه، الثلاثاء، مع وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي صالح بن ناصر الجاسر، والوفد المرافق له في العاصمة أنقرة.

وذكر أورال أوغلو أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 6.5 مليارات دولار، وأن هدف المدى القصير هو الوصول إلى 10 مليارات، وإلى 30 مليار في الأمد البعيد.

وأضاف أنه ينبغي تطوير ممرات النقل لزيادة التبادل التجاري، مؤكداً أن البلدين يمكنهما زيادة التعاون بشكل أكبر بمختلف المجالات من تكنولوجيا وخدمات بريدية ونقل وتجارة، وفق وكالة الأناضول.

بدوره، قال الوزير السعودي إن الاجتماعات الثنائية بين البلدين ستكون مفيدة للجانبين، وشدد على أن الرياض مستعدة للتعاون مع أنقرة.

وأوضح أن دراسات تطوير مشاريع النقل الخاصة بالحج والعمرة مستمرة في إطار رؤية 2030، وأن الرؤية تهدف إلى جعل السعودية "مركزا لوجستيا".

وأضاف الجاسر أن بلاده خصصت 1.6 تريليون ريال (نحو 426 مليار دولار) للمشاريع المنفذة في مجال النقل.

وذكر أن السعودية توفر فرصاً كبيرة للشركات للاستثمار بمجال البناء والتكنولوجيا، معربا عن رغبة الرياض في أن يكون للشركات التركية حصة في هذه القطاعات.