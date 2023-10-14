150 مليار ليرة.. صادرات تركيا في 9 أشهر

أظهرت بيانات وزارة التجارة التركية أن قيمة الصادرات بالليرة في الأشهر الـ9 الأولى من العام الجاري، بلغت 150 مليارا و581 مليون ليرة (الدولار يساوي 27.7 ليرة).

وبحسب معلومات نقلتها وكالة الأناضول عن بيانات الوزارة، زادت صادرات تركيا في سبتمبر/ أيلول الماضي بنسبة 0.3 بالمئة مسجلة 22 مليارا و670 مليون دولار.

وفيما يخص التجارة بالليرة التركية، ازدادت صادرات البلاد في شهر سبتمبر 27 بالمئة مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي، محققة 20 مليارا و342 مليون ليرة.

وبلغ حجم التجارة في سبتمبر بالليرة 74 مليارا و774 مليون ليرة، إذ سجلت الواردات 54 مليارا و432 مليون ليرة.

وحققت الصادرات بالليرة في الأشهر الـ9 الأولى من العام زيادة بمعدل 77.2 بالمئة، مسجلة 150 مليارا و581 مليون ليرة، بينما بلغت الواردات بالليرة 416 مليارا و73 مليون ليرة.

وبلغ عدد الدول المستوردة للمنتجات التركية بالليرة في شهر سبتمبر 165 بلدا.