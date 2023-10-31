تركيا تبرم اتفاقية لإنتاج مدرعات كيدران التكتيكية في المجر

أبرمت شركتا "نورول ماكينا" Nurol Makina التركية و"رابا أوتوموتيف" المجرية اتفاقية تعاون لإنتاج مدرعة "كيدران" Gidran التكتيكية رباعية الدفع، التي يتم إنتاجها تحت اسم "أجدر يالتشين" Ejder Yalçın في تركيا.

وتم توقيع الاتفاقية في حفل شارك فيه وزير الدفاع المجري كريستوف سالاي-بوبروفنيسكي، إلى جانب مسؤولين في الشركتين التركية والمجرية.

وقال وزير الدفاع المجري إن المدرعات التي تنتجها "نورول ماكينا" يستخدمها جيش بلاده بارتياح كبير.

وأوضح أن الشركة التركية اختيرت لتكون شريكا استراتيجيا من أجل توريد المركبات المدرعة رباعية الدفع اللازمة من الآن فصاعدا.

والمدرعة "أجدر يالتشين" رباعية الدفع مزودة بمعدات مختلفة تمكنها من القيام بمهام متعددة ما يجعلها من أكثر الأنواع تفضيلاً لدى قوات الأمن سواء داخل تركيا أو خارجها.

وقد أثبتت المدرعة أجدر يالتشين جدارتها في حماية أفراد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة العاملة بمنطقة الساحل إزاء التهديدات والهجمات، وبذلك تصبح أول مدرعة تركية تستخدم في مهام الناتو والأمم المتحدة.