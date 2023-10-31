وكالة فيتش: حجم التمويل الإسلامي في تركيا تجاوز 90 مليار دولار

توقعت الوكالة الدولية للتصنيف الائتماني (فيتش)، أن يصل حجم قطاع التمويل الإسلامي في تركيا إلى 100 مليار دولار خلال السنوات القادمة.

وأوضحت فيتش في تحليل، الثلاثاء، أن حجم التمويل الإسلامي في تركيا تجاوز 90 مليار دولار اعتباراً من سبتمبر/ أيلول الماضي.

وذكرت أن أصول البنوك الإسلامية تهدف إلى بلوغ 15 بالمئة من حجم قطاع التمويل بحلول عام 2025، وأن هذا النمو ستدعمه الأهمية الاستراتيجية التي توليها الحكومة التركية للقطاع.

ووفقا للتحليل، من المتوقع أن يكون لتعزيز العلاقات بين تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي تأثير إيجابي على سوق التمويل الإسلامي وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر للبلاد.

ولفت التحليل إلى أن تركيا تلقت التزاماً تمويلياً بقيمة 51 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات.

وأشار إلى أن الخدمات المصرفية الإسلامية المعروفة باسم البنوك التشاركية في تركيا، باتت جزءاً مهماً من النظام المصرفي بحصة سوقية تصل إلى 8.5 بالمئة من إجمالي أصول قطاع التمويل.

وجاء في التحليل أن تركيا هي سابع أكبر سوق مصرفي إسلامي في العالم من حيث الأصول، وذلك وفقاً لبيانات مجلس الخدمات المالية الإسلامية.