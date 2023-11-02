تركيا تزود أوروبا بمعدات طاقة رياح بقيمة 600 مليون يورو سنويا

تستورد مجموعة نوردكس الألمانية العملاقة لطاقة الرياح من تركيا معدات طاقة رياح بقيمة 600 مليون يورو سنويا، وينتظر أن تصل الواردات إلى مليار يورو العام المقبل، وفق ما صرح الرئيس التنفيذي للمجموعة، خوسيه لويس بلانكو.

جاء تصريحه بعد اجتماع تحديات سلسلة توريد طاقة الرياح والحلول والبدائل لمنطقة الاتحاد الأوروبي، نظمته جمعية طاقة الرياح التركية (TÜREB) والجمعية الأوروبية لطاقة الرياح (رياح أوروبا) في البرلمان الأوروبي.

وأشار بلانكو في تصريحه إلى أن "تركيا تعد واحدة من أكبر مراكز سلاسل التوريد لشركاتهم، حيث يتم توريد معدات طاقة الرياح من تركيا بمستوى 600 مليون يورو سنويًا، وأن معظم هذه المعدات تستخدم في غرب ووسط وشمال أوروبا".

وأوضح أن "شركته تبلغ طاقتها المركبة من طاقة الرياح 3.2 غيغاوات في البلاد، وتركيا هي أكبر مصدر ومورد في العالم لأبراج الشركة الفولاذية، وهناك خطط لزيادة إمدادات المعدات من تركيا، والواردات تتضاعف ونتوقع أن تصل إلى مليار يورو في 2024".

الرئيس التنفيذي كشف أن "تركيا تعد سوقًا مهمًا ليس فقط لشركته التي يرأسها، ولكن أيضًا لأوروبا وقطاع الطاقة"، مشددا بالقول "أعتقد أنه سيكون من المفيد لأوروبا زيادة اعتمادها المتبادل في هذا القطاع مع تركيا والانتقال إلى هيكل سوق مشترك".

وأردف: "كلما اقتربنا من هيكل السوق المشتركة سيكون ذلك أفضل لكل من القطاع والشركة، ولهذا السبب فإننا نرى أنه ينبغي إزالة أي عقبات قد تنشأ في الاتفاقيات التجارية بين الاتحاد الأوروبي وتركيا قدر الإمكان".

من ناحيته، ذكر نائب الرئيس المدير العام لشركة نوردكس في تركيا والشرق الأوسط إندر أوزاتاي، أن "الطاقة المركبة للشركة بطاقة الرياح في تركيا تبلغ 3.2 غيغاوات".

وأضاف: "ننمو بأرقام مضاعفة في كل مرة، النمو الذي نتوقعه في تركيا لعام 2024 هو أكثر من 50 بالمئة من حيث حجم التداول".