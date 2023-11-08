شركة التوصيل التركية الرائدة "غتير" تستحوذ على شركة فريش دايركت الأمريكية

أعلنت شركة غتير Getir التركية للتوصيل السريع أنها استحوذت على شركة فريش دايركت FreshDirect، وهي شركة توصيل البقالة عبر الإنترنت ومقرها مدينة نيويورك، من شركة Ahold Delhaize USA، إحدى أكبر مجموعات بيع المواد الغذائية بالتجزئة في الولايات المتحدة.

وبحسب بيان الشركة، يوم الأربعاء فمن المتوقع أن يتم الانتهاء من الصفقة هذا الشهر.

سيؤدي الاستحواذ إلى تآزر كبير بين الشركتين ويؤكد طموحات غتير Getir الإستراتيجية للنمو في الولايات المتحدة، حيث تعمل منذ عام 2021.

ومن خلال الاستحواذ على الشركة الأمريكية، التي يبلغ حجم مبيعاتها السنوية المقدرة 650 مليون دولار، تهدف غتير Getir إلى جعل خدماتها أكثر جاذبية لمستخدميها في نيويورك من خلال الاستفادة من جودة منتج FreshDirect الجديد وتنوعه.

ويأتي هذا الإعلان بعد أشهر قليلة من قرار شركة غتير Getir سحب عملياتها من إسبانيا وإيطاليا والبرتغال.

تأسست شركة غتير Getir عام 2015 في إسطنبول، وتقدم خدمات التوصيل السريع للمطاعم وتوصيل البقالة عند الطلب عبر تطبيق الهاتف المحمول.

وبعد إتمام عملية الاستحواذ، ستحتفظ شركة FreshDirect، التي تأسست منذ عقدين تقريباً، باسم علامتها التجارية وستستمر في العمل خارج منشأتها في برونكس بمدينة نيويورك. سيستمر كل من عملاء FreshDirect وغتير Getir في تلقي نفس الخدمة كما من قبل.