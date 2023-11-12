الأكبر في تاريخ تركيا.. الخطوط الجوية التركية تطلب 355 طائرة جديدة من إيرباص

أجرت الخطوط الجوية التركية محادثات مع شركة إيرباص حول طلبية محتملة لشراء 355 طائرة جديدة، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الأناضول السبت.

وناقش مسؤولون من الخطوط الجوية التركية في الاجتماع الذي عقد في إسطنبول شراء 75 طائرة عريضة البدن طراز إيه 350-900 و15 طائرة عريضة البدن طراز إيه 350-1000.

كما بحثوا شراء 250 طائرة ضيقة البدن طراز إيه321 نيو وخمس طائرات شحن طراز إيه 350-إف، بالإضافة إلى 10 طائرات طراز إيه 350-900 تم الاتفاق على شروطها بالفعل.

وإذا اتفق الطرفان، فستكون الطلبية هي الأكبر في تاريخ شركة الطيران.

وفي مايو/أيار، قال رئيس الخطوط الجوية التركية أحمد بولات إن الشركة تعتزم طلب ما مجموعه 600 طائرة جديدة في يونيو/حزيران وسيتم تسليمها في غضون 10 سنوات.