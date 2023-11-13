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إيرباص تعلن التوصل لاتفاق مبدئي مع الخطوط الجوية التركية حول صفقة ضخمة

وكالة رويترز للأنباء
اسطنبول
نشر في 13.11.2023 14:09
آخر تحديث في 13.11.2023 14:14
الخطوط الجوية التركية تشتري 355 طائرة من إيرباص DHA الخطوط الجوية التركية تشتري 355 طائرة من إيرباص (DHA)

أعلنت إيرباص لصناعة الطائرات أنها توصلت مع الخطوط الجوية التركية إلى اتفاق مبدئي حول "طلبية كبيرة لطائرات تجارية".

وقال المتحدث باسم الشركة العملاقة اليوم الاثنين إنه جار التصديق على الاتفاق وسيتم الإعلان عنه في "الأيام المقبلة".

كانت وكالة أنباء الأناضول التركية قد ذكرت في وقت سابق أن الخطوط الجوية التركية أجرت محادثات يوم السبت مع إيرباص لمناقشة طلبية محتملة لشراء 355 طائرة جديدة.

وناقش مسؤولون من الخطوط الجوية التركية، خلال الاجتماع الذي عقد في إسطنبول، شراء 75 طائرة عريضة البدن من طراز إيه 350-900 و15 طائرة عريضة البدن من طراز إيه 350-1000 بالإضافة إلى 250 طائرة ضيقة البدن من طراز إيه321 نيو وخمس طائرات شحن من طراز إيه 350إف وعشر طائرات من طراز إيه 350-900 تم الاتفاق على شروطها بالفعل.

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