بدء موسم تصدر القرنبيط الملون التركي إلى روسيا

بدأ في تركيا موسم حصاد القرنبيط الملون المزروع في سهل "بافرا" بولاية صامصون شمالي تركيا وتصديره إلى روسيا.

وبلغت المساحة المزروعة بالقرنبيط ذي الألوان الأرجواني والأصفر والبرتقالي والأبيض 100 دونم (الدونم يساوي ألف متر مربع) في المنطقة، في إطار مشروع تدعمه وزارة الزارعة والغابات.

وقال مدير الزراعة والغابات في الولاية، إبراهيم صاغلام إن سهل بافرا يتمتع بأراض خصبة.

ولفت إلى أن الوزارة تقوم بتوزيع شتلات القرنبيط الملون على المزارعين في المنطقة.

وأوضح أنهم تلقوا العام الماضي طلبا لتصدير القرنبيط الملون إلى روسيا.

ولفت إلى أنه تم البدء هذا العام بحصاد القرنبيط الملون وتصديره إلى روسيا.

وتوقع أن تزيد المساحة المزروعة بهذا القرنبيط العام المقبل لتتراوح بين 1000 و1500 دونم.

بدوره قال المزارع يوسف بيراق إنهم سعداء بتصدير القرنبيط الملون الذي زرعوه بدعم من وزارة الزراعة والغابات.