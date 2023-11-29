الخطوط التركية توقع اتفاقية مع الخطوط الجوية السويسرية لصيانة الطائرات

وقعت الشركة التقنية ذراع الصيانة والإصلاح التابع لشركة الخطوط الجوية التركية، اتفاقاً مع شركة الخطوط الجوية السويسرية الدولية SWISS، بهدف تقديم خدمات الصيانة لـ 7 طائرات من طراز إيرباص A330، حسبما جاء في بيان يوم الثلاثاء.

وبموجب الصفقة، بدأت صيانة الطائرة الأولى في إسطنبول هذا الأسبوع حيث يشير البيان إلى أنه ستتم صيانة الطائرات الست المتبقية في منشآت شركة الصيانة التركية في الأشهر المقبلة.

وقال ياسين بيرينجي المدير الفني الرئيسي لشركة الصيانة التركية: "إن خدماتنا عالية الجودة وأوقات التسليم الموثوقة والتزامنا بتجاوز توقعات العملاء، تجعلنا متميزين كشريكٍ موثوق به للعملاء الجدد".

وأضاف أن الاتفاقية ستمهد الطريق لشراكة طويلة الأمد بين الطرفين.

من جانبه قال كلاوس باور نائب رئيس "سويس" المسؤول عن إدارة الأسطول الفني إن الخطوط الجوية التركية بأسطولها الكبير من طائرات A330، تتمتع بالخبرة في هذا المنتج ونتوقع منها أداءً تنافسياً.

وأوضح: "ستقوم شركة سويس باستكشاف الشركاء الاستراتيجيين الرئيسيين للشركة التركية في السنوات القادمة".

وأكد باور أن "سويس" تهدف إلى تعزيز شراكة موثوقة توفر قيمة لكلا الطرفين من أجل تعاون طويل الأمد.

يذكر أن شركة الصيانة التركية توفر خدمات الصيانة والإصلاح والتجديد والهندسة والتعديل وخدمات الطاقة المصممة خصيصاً على مدار الساعة، إضافةً إلى إعادة التكوين، للعديد من العملاء المحليين والدوليين في 5 مواقع.

شركة "سويس" وهي أكبر شركة طيران في سويسرا، جزء من مجموعة لوفتهانزا وعضواً في تحالف ستار الدولي للطيران.