شركة "ترنديول" التركية تخطط لدخول أسواق أوروبا الشرقية عام 2024

تسعى شركة التجارة الإلكترونية التركية العملاقة "ترنديول" إلى التوسع أكثر من خلال دخولها أسواق أوروبا الشرقية العام المقبل، بدءاً من رومانيا واليونان والمجر وجمهورية التشيك، حسبما أعلن مسؤول الشركة يوم الثلاثاء.

وقال إردم إينان الرئيس التنفيذي لمجموعة "ترنديول": "بحلول الربع الأول من عام 2024، سوف ندخل أسواق أوروبا الشرقية، وسنبدأ برومانيا واليونان والمجر وجمهورية التشيك وسنزيد عدد الدول في الفترة المقبلة".

وأوضح: "هدفنا هو تمكين جميع البائعين لدينا والبالغ عددهم 300 ألف، من البيع في المناطق المحيطة بنا كأوروبا والشرق الأوسط ودول الخليج".

وفي معرض حديثه في قمة "دمج الابتكار" في باكو، قام إينان بتقييم أداء الشركة في السوق الأذربيجانية، حيث تواجدت فيها منذ شهر مايو/أيار.

وقال: "لقد وصلنا إلى 1.3 مليون عميل و 6.3 مليون طلب في السوق الأذربيجانية. نحن سعداء للغاية بالنتائج التي حققناها في أذربيجان. ومن خلال بنيتنا التحتية التكنولوجية واستثماراتنا المادية فضلاً عن جهودنا التسويقية، سنحقق نتائج أفضل عبر العمل مع بائعينا".

وكجزء من استراتيجية التوسع الدولي، أعلن إينان أنهم سيبدؤون عملياتهم في رومانيا واليونان والمجر وجمهورية التشيك في الربع الأول من عام 2024.

وأشار إلى أن نهج الجودة الذي يتبعه المنتجون والمنتجات التي يتعاملون بها ومكانة علامتهم التجارية يوفر إمكانات كبيرة. وأن تواجدهم في منطقة يمكنهم الوصول إليها من تركيا في وقت قصير وبتكلفة منخفضة، يوفر مزايا من نواحٍ عديدة.

وأشار إينان إلى أنه "من خلال الاستفادة من المزايا التي يوفرها هذا السوق، سنساهم في التصدير الإلكتروني للمصنعين الأتراك إلى الأسواق الدولية. وبعد أن تصل أنشطتنا في البلدان ذات الأولوية إلى مرحلة معينة من النضج، سندخل أسواق بولندا وسلوفاكيا وبلغاريا. ونهدف إلى الوصول إلى مليوني عميل نشط وتجاوز 4 ملايين طلب في سوق أوروبا الشرقية بحلول نهاية عام 2024، ونخطط لتحقيق حجم تجاري قدره 350 مليون دولار".

وعلاوةً على ذلك، أشار إينان إلى الاهتمام القوي الذي لوحظ في السوق الأذربيجانية، قائلاً: "كانت أذربيجان في مقدمة الطلبات التي تلقيناها من الخارج. ومنذ دخولها السوق، أصبحت ترنديول تطبيق الهاتف المحمول الأكثر تنزيلاً".

وأضاف: "نشعر بقوة التآزر الذي خلقته تجارب باشا القابضة في السوق الأذربيجانية، والتي أعلنا معها تعاوننا في مايو/أيار والكفاءات التكنولوجية واللوجستية والإنتاجية لشركة ترنديول".

وأشار إلى أن هدفهم هو الاستفادة من هذا التآزر لتحسين النظام البيئي للتجارة الإلكترونية في أذربيجان، والعمل على سد الفجوة الرقمية في جميع جوانب الحياة.

كما سلط إينان الضوء على جهودهم للمساهمة في رؤية وزارة التجارة لزيادة حصة الصادرات الإلكترونية في إجمالي صادرات تركيا إلى 10%. وأكد هدفهم استكمال جميع العمليات الدولية عام 2023 مع ما يقرب من 3 ملايين عميل و12 مليون طلب.

وأوضح أن التوسع الدولي يمثل أولوية في رؤيتهم المستقبلية، مشيراً إلى أن ألمانيا كانت وجهتهم الأولى وقد تجاوزوا أهدافهم في السوق الألمانية، حيث وصلوا إلى أكثر من مليون عميل خلال أكثر من عام.

وتطرق أيضاً إلى توسعهم الأخير في السوق الخليجية، ووصف النتائج في المنطقة منذ أغسطس/آب بأنها ناجحة، مشيراً إلى الشراكة الإستراتيجية مع مجموعة سينومي إحدى الشركات الكبرى في المنطقة، لتحقيق مزيداً من النمو في دول الخليج.