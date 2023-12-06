صادرات قطاع صناعة السيارات في تركيا يسجل 3.1 مليارات دولار

بلغت قيمة صادرات قطاع صناعة السيارات في تركيا، 3 مليارات و127 مليون دولار، خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وذكر بيان صادر عن اتحاد "أولوداغ" لمصدري صناعة السيارات، الأربعاء، أن صادرات القطاع في نوفمبر سجلت زيادة بنسبة 10.4 بالمئة مقارنة مع نفس الشهر من 2022.

وحل القطاع في المرتبة الأولى بين قطاعات التصدير التركية، بنسبة 13.8 بالمئة بين إجمالي الصادرات، وفق البيان.

وبلغ مجموع صادرات القطاع في الفترة بين كانون الثاني/ يناير، ونوفمبر، 31 مليارا و831 مليون دولار، بنسبة زيادة 14 بالمئة.

وبحسب البيان، جاءت ألمانيا في مقدمة المستوردين بواقع 433 مليون دولار، ثم المملكة المتحدة بـ306 ملايين دولار، ثم فرنسا بـ297 مليون دولار.