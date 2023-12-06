وزير تركي: سننقل مكاسبنا بالصناعات الدفاعية إلى مجالات أخرى

قال وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي محمد فاتج كاجر، الأربعاء، إن أنقرة تسعى جاهدة لنقل النجاح والمكاسب التي حققتها في الصناعات الدفاعية، إلى مجالات التكنولوجيا الأخرى أيضاً.

وأضاف الوزير التركي في كلمة له خلال قمة "تيك أوف" لريادة الأعمال بإسطنبول أن تركيا تواصل مسيرتها الخاصة بتطوير التكنولوجيا المحلية الوطنية.

وأشار كاجر إلى أن مهرجان "تكنوفيست" لتكنولوجيا الطيران والفضاء بات بمثابة "مصنع ريادات الأعمال" في تركيا.

ويعتبر "تكنوفيست" وسيلة مهمة لاكتشاف مواهب الشباب المشاركين لعرض ابتكاراتهم التكنولوجية، مثل الصواريخ والروبوتات، بدعم من مؤسسات حكومية، ويقيمها سنوياً وقف فريق التكنولوجيا التركي في ولايات عديدة بتركيا.

وأوضح الوزير التركي أن "تكتوفيست" زرع بذور ريادة الأعمال لدى الشباب، فيما تقوم "تيك أوف" حالياً بتنمية تلك البذور لدى الشباب.

وأمس الثلاثاء، انطلقت قمة "تيك أوف" بنسختها السادسة، وهي قمة دولية للشركات الناشئة، ورواد الأعمال والمستثمرين والموجهين وجميع المؤثرين في النظام البيئي للشركات الناشئة.

وتهدف القمة التي يتم تنظيمها بالتعاون مع 43 مؤسسة تركية، تحت قيادة وقف فريق التكنولوجيا التركي، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا، والمكتب الرئاسي للاستثمار في رئاسة الجمهورية، إلى تحويل أحلام ريادة الأعمال إلى واقع.