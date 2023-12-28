تركيا تحقق 140 مليون دولار عائدات من نباتات الزينة في 2023

حققت تركيا من صادرات نباتات الزينة ومنتجاتها عائدات بمبلغ 140 مليون دولار العام 2023.

وتتميز تركيا بتنوع غطائها النباتي الذي يضم 3500 نوع من النباتات المتوطنة، وتواصل تصديرها على مدار أشهر العام.

ووصلت نباتات الزينة ومنتجاتها خلال 2023 إلى أسواق 73 دولة، في مقدمتها بلدان الاتحاد الأوروبي، بحسب إسماعيل يلماز، رئيس اتحاد مصدري نباتات الزينة ومنتجاتها في تركيا.

وفي تصريح للأناضول، أوضح يلماز أن الأزمة الاقتصادية العالمية أثرت سلبا على عائدات صادرات القطاع.

وأضاف أن عائدات صادرات تركيا من القطاع خلال 2023 بلغت 140 مليون دولار.

ولفت إلى أن هولندا تصدرت قائمة الدول المستوردة لنباتات الزينة من تركيا، تليها بريطانيا ثم ألمانيا ورومانيا وبلغاريا.

وأشار يلماز إلى أن زهرة القرنفل هي الأكثر تصديرا من بين نباتات الزينة.