تركيا تهدف لمضاعفة صادراتها من سمك "التونا" خلال 2024

تعتزم تركيا مضاعفة صادراتها من سمك "التونا" خلال العام المقبل 2024، بحسب ما ذكرته اتحادات تصدير المنتجات المائية والحيوانية.

وتملك تركيا حصة كبيرة في سوق سمك "التونا" على الصعيد العالمي، حيث تضم ولاية إزمير أغلب مزارع الأسماك المختصة بتربية هذا النوع من السمك.

وفي الوقت الذي تبلغ فيه طاقة مزارع سمك "التونا" الصغيرة 250 - 300 طناً، فإن هذا الرقم يتجاوز الألف طن في المزارع الكبيرة المقامة على البحر.

وقال سنان قيزيلطان، أحد مسؤولي اتحادات تصدير المنتجات المائية والحيوانية في تركيا، إن عائدات صادرات البلاد من سمك التونا تبلغ حالياً 50 مليون دولار.

وأضاف قيزيلطان، لوكالة الاناضول، أنهم يهدفون لرفع عائدات تركيا من صادرات هذا المنتج إلى 100 مليون دولار نهاية عام 2024.

وأوضح أن اليابان تتصدر قائمة الدول الأكثر استيراداً لسمك التونا من تركيا، تليها كوريا الجنوبية، ثم الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا وإيطاليا، على الترتيب.