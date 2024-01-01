طابور شاحنات بطول 13 كيلومترا على الحدود بين تركيا ونخجوان

امتد طابور من الشاحنات بطول 13 كيلومترا في معبر "ديلوجو" الحدودي بين تركيا وجمهورية نخجوان ذاتية الحكم التابعة لأذربيجان.

وتسببت الشاحنات المتجهة من تركيا إلى نخجوان، ومن هناك إلى إيران وأذربيجان وروسيا، بازدحام عند معبر "ديلوجو" الحدودي.

وتجاوز طول طابور الشاحنات التي قدمت إلى المعبر للتوجه إلى البلدان المجاورة مع حلول ليلة رأس السنة الميلادية، 13 كيلومترا.

ومن المتوقع أن يستمر الازدحام عند البوابة لمدة أسبوع تقريبا بسبب صادرات ليلة رأس السنة وشهر ديسمبر/ كانون الاول الفائت.

و قال كهرمان بوزقورت، سائق إحدى الشاحنات، إنه ينتظر دوره في الطابور للذهاب خارج تركيا.

وأضاف: "ليس من الواضح عدد الأيام التي سنستغرقها قبل أن نصل إلى الجمرك، قضيت أياما عديدة على الطريق، وها نحن متوقفون على بعد 13 كيلومترا، ولا نعرف ما إذا كنا سنصل خلال أسبوع".

وأشار إلى أن محطته التالية بعد اجتياز المعبر هي أذربيجان ومن هناك سيتوجه إلى إيران.

بدوره توقع السائق سرحات بوز، أن يستغرق اجتيازهم المعبر أسبوعا أو 10 أيام.