تركيا تفتح تحقيقاً في شركة "أبل" بسبب ثغرة أمنية كبيرة في نظام iOS

أعلنت تركيا أنها بدأت تحقيقاً بعد اكتشاف ثغرات أمنية كبيرة، تؤثر على الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل iOS، وحثت شركة "أبل" على تقديم بيان حول الأمر.

وقال نائب وزير النقل والبنية التحتية عمر فاتح سايان، إن المركز الوطني للتدخل السيبراني، يجري بجدية دراسات حول نقاط الضعف الموجودة في أجهزة iOS، والتي قال إنها تشكل تهديداً خطيراً لأمن بيانات المستخدم.

وأوضح سايان: "تحمل هذه الثغرة الأمنية الخطيرة تهديد الاستيلاء الكامل على الجهاز وسرقة بيانات المستخدم"، مضيفاً: "وفي إطار تحقيقاتنا، حددنا ثم قمنا بحظر 16 خادماً للتحكم والسيطرة، منشورة في قائمة الاتصالات الضارة الخاصة بالمركز الوطني للتدخل السيبراني".

وأشار إلى أنه تم نقل المعلومات اللازمة إلى فريق الاستجابة للحوادث السيبرانية.

وأكد سايان على أن "هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التركية طلبت بياناً من شركة آبل بشأن هذه المسألة وبدأت في الوقت نفسه تحقيقاً".

وفي معرض تسليط الضوء على الضرورة العالمية لاتخاذ تدابير وقائية فورية، قال سايان إن تركيا مستعدة للتعاون مع المجتمع الدولي لمعالجة نقاط الضعف هذه بجدية.

وأضاف أن "مكافحة المراقبة الرقمية والتجسس الإلكتروني جزء لا يتجزأ من أمننا القومي".

ونصح سايان المستخدمين بترقية نظام التشغيل iOS إلى الإصدار الأحدث، لتقليل المخاطر وحماية البيانات الشخصية.

وقال: "علينا مراجعة إعدادات iMessage وFaceTime، وتعطيلها مؤقتاً إذا لزم الأمر".

موضحاً أنه يجب على المستخدمين ضمان أمان الحساب باستخدام كلمات مرور قوية وتحديثها بانتظام. وأوصى أيضاً بتفعيل المصادقة الثنائية 2FA، وحذر من الرسائل الواردة من أفراد مشبوهين أو غير معروفين.

وعلق: "يتعين تجنب تثبيت التطبيقات من مصادر غير موثوقة، والامتناع عن النقر على الروابط الضارة أو غير المألوفة، والتحقق بانتظام من الأذونات الممنوحة للتطبيقات وتحديدها، وتقييد الوصول إلى البيانات الحساسة للتطبيقات، مثل الكاميرات والميكروفونات والصور، وتنشيط ميزات الاتصال اللاسلكي فقط عند الضرورة".

وأشار نائب الوزير إلى أنه يجب منع متصفح الإنترنت "Safari" من التعرف تلقائياً على أسماء المستخدمين وكلمات المرور.