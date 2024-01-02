وزير التجارة التركي: نهدف لزيادة الصادرات في 2024 إلى 267 مليار دولار

أكد وزير التجارة التركي عمر بولاط، الثلاثاء، أن تركيا تهدف لزيادة صادراتها في 2024 إلى 267 مليار دولار.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الثلاثاء، خلال مشاركته في برنامج الإعلان عن أرقام الصادرات للعام 2023، بحضور الرئيس رجب طيب أردوغان.

ولفت بولاط إلى أن بيانات منظمة التجارة العالمية تشير إلى تراجع قيمة التجارة العالمية في 2023، وأن الفترة بين يناير/ كانون الثاني، وسبتمبر/ أيلول شهدت تراجعا بنسبة 5.6 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة من 2022.

وأشار إلى أنه بحسب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، شهدت حركة التجارة العالمية في 2023 تراجعا بمعدل 4.5 بالمئة مقارنة مع 2022، لتنخفض بواقع 1.5 تريليون دولار محققة 31 تريليون دولار.

وأضاف وزير التجارة التركي أنه من المتوقع أن يسجل معدل النمو العالمي تراجعا من 3.3 بالمئة في 2022، إلى 2.9 بالمئة في 2023.

وفيما يخص الاقتصاد التركي، أوضح أن الأداء القوي للصادرات ساهم في تسجيل زيادة بمعدل النمو الاقتصادي في الربع الثالث من العام الماضي بواقع 5.9 بالمئة، ليحافظ بذلك على نموه المتواصل للربع السنوي الـ13 على التوالي.

وقال: "مع هذا الأداء، احتلت تركيا المركز الثاني في مجموعة العشرين بعد الهند".

وأشار إلى أنقرة تهدف لزيادة صادراتها إلى 267 مليار دولار في 2024، وإلى 302 مليار دولار في 2026.