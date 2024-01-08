تركيا السادسة أوروبياً في مبيعات السيارات الكهربائية عام 2023

احتلت تركيا المرتبة السادسة في أوروبا بمبيعات السيارات الكهربائية في العام الماضي 2023، ببلوغ عدد السيارات المباعة 65 ألفاً و562 سيارة.

ومع زيادة الاهتمام بالمركبات الكهربائية في تركيا، طرحت العديد من العلامات التجارية الأوروبية والآسيوية موديلاتها في السوق التركية العام 2023، بالإضافة إلى السيارات الهجينة.

وبحسب بيانات اتحاد موزعي السيارات في تركيا، الاثنين، فقد نما سوق قطاع السيارات بمعدل 57.4 بالمئة العام الماضي، وحقق مبيعات برقم قياسي بلغ مليوناً و232 ألفا و635 مركبة.

وبلغت مبيعات السيارات الكهربائية بالكامل (تعمل بالكهرباء فقط) العام الماضي 65 ألفا و562، فيما بلغ عدد السيارات الهجينة 104 آلاف و804، بحسب البيانات.

واحتلت تركيا المرتبة السادسة في الاتحاد الأوروبي، متجاوزة مبيعات السيارات الكهربائية فيها دولاً مثل "إيطاليا وإسبانيا والنمسا والدنمارك وفنلندا".