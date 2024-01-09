أنقرة تعلن استعدادها للتعاون مع جميع الدول بمجال المعادن الحرجة

أعلنت تركيا، الثلاثاء، استعدادها للتعاون مع جميع الدول في مجال المعادن الحرجة، وفي مقدمتها بلدان إفريقيا وآسيا.

جاء ذلك في كلمة لوزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، خلال مشاركته في اجتماع المائدة المستديرة الوزارية الثالث لمنتدى المعادن المستقبلية الذي عقد في العاصمة السعودية الرياض.

ولفت بيرقدار إلى أن "تركيا تملك خبرات واسعة في مجال المعادن الحرجة"، وأن "استثماراتها في السنوات الـ20 الأخيرة، أدت إلى زيادة صادراتها في هذا القطاع عاما بعد عام".

وأوضح أن تركيا أسست معهد أبحاث العناصر الأرضية النادرة عام 2020، كما تم اكتشاف ثاني أكبر احتياطي للعناصر الأرضية النادرة في العالم بولاية أسكي شهير وسط البلاد عام 2020.

وأشار وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي إلى أن بلاده تهدف لتأسيس منشأة صناعية في أسكي شهير تتمتع بالقدرة على معالجة 570 ألف طن من العناصر الأرضية النادرة سنويا.

وقال: "نحن مستعدون للتعاون مع جميع الدول، خاصة في مناطق إفريقيا وغرب ووسط آسيا، من أجل تبادل خبراتنا وأنشطتنا في هذا المجال وتعلم أشياء جديدة من الزملاء والخبراء في الدول الأخرى".