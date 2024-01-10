اليونان تفرض ضوابط على أسعار حليب الأطفال لكبح جشع المستوردين

اتهمت اليونان الشركات متعددة الجنسيات بفرض أسعار مرتفعة لحليب الأطفال بشكل غير مبرر على المستهلكين في البلاد، فيما أعلنت الحكومة عن ضوابط لأسعار حليب الأطفال.

من المقرر أن يتم تطبيق حد أقصى للربح بنسبة 7 بالمائة على حليب الأطفال في مارس / آذار، وذلك في أعقاب سلسلة من المبادرات المماثلة على مدار العامين الماضيين للسلع الأساسية.

واتهم رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس موردي المتاجر الكبرى باستغلال التضخم المرتفع لزيادة الأسعار.

وقال ميتسوتاكيس في خطاب متلفز إن "معركة ضبط الأسعار المرتفعة وفرض المزيد من قواعد المنافسة لصالح المستهلك هي معركة مستمرة".

أضاف "نعمل بشكل مستمر على تسخير أدوات سياسية جديدة إلى أن يفهم الجميع ــ وخاصة الشركات المتعددة الجنسيات ــ أن اليونان ليست جمهورية موز وأن التضخم الجشع لا يمكن التسامح معه".

ارتفع التضخم في البلدان التي تستخدم عملة اليورو المشتركة إلى 2.9 بالمائة في ديسمبر / كانون أول بعد انخفاض دام سبعة أشهر، وفقا لتقدير رسمي، مع تأرجح سعر الفائدة اليوناني إلى 3.7 بالمائة.