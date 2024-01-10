"توغ" التركية تعرض نموذجاً جديداً من سيارتها في الولايات المتحدة

عرضت الشركة التركية المصنعة لسيارة "توغ" الكهربائية نموذجاً جديداً من سيارتها، في معرض "سي إي إس" السنوي الذي فتح أبوابه، الثلاثاء، بمدينة "لاس فيغاس" الأمريكية، وهو أكبر معرض تكنولوجي في العالم.

والنموذج الجديد للسيارة هو من فئة "سيدان" وهي كهربائية بنسبة 100 بالمئة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "توغ" غورجان قره قاش، للزوار وممثلي وسائل الإعلام، إن الشركة تشارك في "سي إي إس" للمرة الثالثة.

وأضاف أن النموذج الجديد لسيارة "توغ" يحمل اسم "تي 10 إف" وهي مصممة لتلبية توقعات مستخدمي سيارات "السيدان".

وأوضح أن السيارة ستكون متاحة للبيع في تركيا اعتباراً من العام المقبل، على أن تبدأ مبيعات السيارة في السوق الأوروبية في النصف الثاني من العام المقبل.

وبحسب معلومات حصلت عليها وكالة الأناضول، سيتم طرح السيارة الجديدة في السوق بثلاث تقنيات مختلفة وميزتين مختلفتين، الأول بمحرك خلفي ذو نطاق قياسي، والثاني بمحرك خلفي طويل المدى والثالث بمحرك مزدوج.

ويبلغ قوة المحرك217 حصاناً، أم البطارية فستكون بنسختين بالنسبة للمحركين الخلفين، الأولى بمدى 350+ والثانية بمدى 600 كيلومتر، وبالنسبة للمحرك المزدوج فسيكون مدى البطارية 530 كيلومترا.

وفي 29 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، احتفلت تركيا بإنتاج أول سيارة محلية، إيذاناً ببدء التصنيع التسلسلي لسيارتها الكهربائية "توغ".

وتمتلك أنقرة الحقوق الفكرية والصناعية للسيارة بنسبة 100 بالمئة، وتسعى من خلالها إلى بناء علامة تجارية عالمية، وتشكيل نواة لنظام تنقل تركي متكامل.