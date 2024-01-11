ولاية يالوفا الأولى في تركيا في تصدير السفن واليخوت

حازت ولاية يالوفا التركية على المركز الأول بين الولايات الأكثر تصديرًا في قطاع السفن واليخوت وخدماتها للعام 2023.

وحسب بيانات في مجلس المصدرين الأتراك، فإن صادرات قطاع السفن واليخوت في تركيا عام 2023 ازدادت نحو 33.6 في المئة مقارنة بعام 2022.

وارتفعت قيمة صادرات القطاع إلى مليار و940 مليونا و979 ألف دولار في 2023 من مليار و453 مليونا و63 ألف دولار في 2022.

وزادت ولاية يالوفا صادراتها في قطاع السفن واليخوت وخدماتها من 415 مليونا و61 ألف دولار إلى 733 مليونا و323 ألف دولار في 2023.

وسجلت في هذا الصدد زيادة قدرها 76.7 في المئة مقارنة بعام 2022، لتصل حصتها من إجمالي صادرات القطاع إلى 37.78 في المئة.

أما المبيعات الخارجية لإسطنبول، وهي ثاني أكثر الولايات المصدرة في القطاع، فقد بلغت 731 مليونًا و45 ألف دولار في 2022، وتراجعت إلى 711 مليونًا و271 ألف دولار في 2023.

وارتفعت قيمة صادرات إزمير في هذا القطاع خلال 2023، من 129 مليونًا و143 ألف دولار إلى 260 مليونًا و215 ألف دولار، مسجلة زيارة قدرها 101 في المئة مقارنة بعام 2022.

واحتلت بورصة المركز الرابع بـ 97 مليونا و621 ألف دولار، تبعتها قوجة إيلي في المركز الخامس بـ 59 مليونا و168 ألف دولار.