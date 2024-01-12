الرئيس التنفيذي لشركة "توغ": صممنا سيارة "سيدان" الكهربائية بما يلبي روح العصر

قال الرئيس التنفيذي لشركة "توغ" التركية لصناعة السيارات، غورجان قره قاش، إن تصميم سيارة سيدان الجديدة يجسد روح العصر، بديناميكية تجذب جمهورا واسعا.

جاء ذلك في مقابلة أجرتها الأناضول مع قره قاش، خلال معرض "سي إي إس" السنوي الذي فتح أبوابه، الثلاثاء، في مدينة "لاس فيغاس" الأمريكية، وهو أكبر معرض تكنولوجي في العالم.

واحتلت شركة توغ (TOGG) للسيارات الكهربائية، المركز الأول في قائمة أبرز الشركات الناشئة في تركيا لعام 2023 على منصة "لينكدإن" (LinkedIn).

وسلمت الشركة في أغسطس/ آب الماضي، 1965 سيارة لأصحابها، مسجلة بذلك رقما قياسيا منذ بدء الإنتاج.

والنموذج الجديد للسيارة، من فئة "سيدان"، وهي كهربائية 100 بالمئة، ويحمل اسم "تي 10 إف"، مصمم لتلبية توقعات مستخدمي سيارات السيدان منخفضة السقف.

وقال قره قاش إن "الحصة السوقية لطراز سيارات سيدان في العالم آخذة في التقلص، ونحن نفضل طراز فاستباك (منخفض السقف)، لأنه سيلبي آمال مستخدمي السيدان، ويستحوذ على روح العصر".

وسيتم طرح السيارة الجديدة في السوق بثلاث تقنيات مختلفة وميزتين مختلفتين، الأول بمحرك خلفي ذو نطاق قياسي، والثاني بمحرك خلفي طويل المدى، والثالث بمحرك مزدوج.

ويبلغ قوة المحرك217 حصانا، أما البطارية فستكون بنسختين بالنسبة للمحركين الخلفين، الأولى بمدى 350+، والثانية بمدى 600 كيلومتر، وبالنسبة للمحرك المزدوج فسيكون مدى البطارية 530 كيلومترا.

**أهمية المعرض

وفي حديثه عن أهمية مشاركة "توغ" في المعرض، قال قره قاش إن "المعرض يعد حدثا عظيما لشركة توغ ولجميع شركات التكنولوجيا في العالم، وشركات التكنولوجيا تجتمع هنا لعرض منتجاتها الجديدة وشرح كيفية استعدادها للمنافسة العالمية".

وأفاد أن "توغ حضرت المعرض للمرة الثالثة هذا العام، وتم عرض علامة الشركة التجارية وأهدافها الإستراتيجية في المشاركة الأولى في المعرض، والعام الماضي تم شرح شعار "أكثر من مجرد سيارة"، عبر جميع المنصات".

وأوضح أنه "تم عرض الجهاز الذكي الثاني (السيارة) هذا العام، (قاصدا سيارة سيدان الجديدة)"، وأشار إلى أنهم "عرضوا أيضا جميع منتجات وتقنيات توغ للعالم أجمع".

وفي 29 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، احتفلت تركيا بإنتاج أول سيارة محلية، إيذاناً ببدء التصنيع التسلسلي لسيارتها الكهربائية "توغ".

**تصميم يجسد روح العصر

وفي إشارة إلى سبب اختيار سيارات فاستباك في السيارة الثانية، قال قره كاش "إن الحصص السوقية لسيارات السيدان في المجال الكلاسيكي تتقلص في العالم، ولا تزال تركيا واحدة من أكبر الأسواق".

وتابع: "نرى أيضا أن السيارات الكهربائية تتحول إلى أنماط ليفتباك، وفاستباك، وكوبيه، من حيث المزيد من التصميم والخطوط الديناميكية".

ولفت إلى أنهم في الشركة "ابتكروا تصميما يلبي توقعات مستخدمي سيارات السيدان، وتم عرض نسخة أكثر تقدما هذا العام من النموذج الذي تم عرضه لأول مرة في عام 2019".

وأكد "التوصل إلى منتج يجسد روح العصر، وهو ديناميكي وجذاب وسيجذب جمهورا أوسع، نحن نفكر في دخول السوق اعتمادا على استكمال الشهادة، وعلى الأرجح سيكون ذلك في عام 2025".

**47 ألف سيارة في 2024

قره كاش تطرق كذلك إلى القدرة الإنتاجية لطراز "تي 10 إكس"، التي خرجت إلى الطرق في تركيا العام الماضي، وذكر أنه عندما توجهوا للطلب المسبق في آذار/مارس 2023، حققوا رقما أعلى من توقعاتهم بـ 177 ألف طلب.

وأشار إلى أن "هذا الرقم يعادل 13 ضعف وحدات الإنتاج، ندخل عام 2024 بكل راحة وفخر لأننا أكملنا وسلمنا إنتاج 20 ألف سيارة، وخطة عملنا للعام الجاري تبلغ حوالي 47 ألف سيارة وهناك خطة لتصدير جزء صغير منه".

وأضاف أنه "دخلنا السوق في تركيا بطريقة بيع مبتكرة، وتم البيع من خلال تطبيق Trumore، وهذا النهج المبتكر سمح للمستخدمين باتخاذ خيارات تتماشى مع احتياجاتهم، وسنواصل المبيعات بنفس الطريقة طريقة هذا العام".

وأردف: "بدأنا العمل على الصادرات منذ العام الماضي، نريد دخول أوروبا، وألمانيا هي هدفنا في نهاية هذا العام، نعمل على التأسيس في ألمانيا ونريد دخول السوق الألمانية، وسندخل السوق في نهاية هذا العام".

**تطوير خلايا البطارية

وفي حديثه عن إنتاج البطاريات والبنية التحتية لشحنها في تركيا، أشار قره كاش إلى أن البنية التحتية للشحن "اكتسبت زخما بفضل الحوافز التي قدمتها وزارة الصناعة والتكنولوجيا".

وأضاف أن "توغ تنتج أيضا بطاريات بعلامتها التجارية الخاصة بها، وتم تركيب 505 أجهزة شحن سريعة، وهي أجهزة بقدرة 180 و300 كيلوواط، ويمكن شحن بطارية بقدرة 88 كيلوواط في أقل من نصف ساعة".

وذكر أنهم "يقدمون طاقة متجددة بنسبة 100 في الوقت الحاضر، ما يؤدي إلى وزيادة الوعي البيئي لدى المستخدمين، وعندما تبدأ في صنع خلية البطارية بنفسك، تصبح على دراية بالتكلفة والتكنولوجيا".

وأوضح أن "البطارية أحد أكثر المنتجات قيمة في السيارة، نحن على دراية بتقنيتها وسنبدأ بإنتاج خليتها في تركيا بعد عام 2026، وقد بدأنا بالفعل العمل على تطويرها".

وختم بالقول: "نشهد تحولا نعتقد أنه مهم جدا في تطوير التكنولوجيا في تركيا، وتوجه الموردين نحو مركبات الجيل الجديد، نحن أيضا في الطريق لجعل تركيا أحد مراكز الطاقة في أوروبا من ناحية البطاريات".

وفي 29 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، احتفلت تركيا بإنتاج أول سيارة محلية إيذانا ببدء التصنيع التسلسلي لسيارتها الكهربائية "توغ".

وتمتلك أنقرة الحقوق الفكرية والصناعية للسيارة بنسبة 100 بالمئة، وتسعى من خلالها إلى بناء علامة تجارية عالمية وتشكيل نواة لنظام تنقل تركي متكامل.