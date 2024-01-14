صادرات الشاي التركي تتجاوز 25 مليون دولار في 2023

أظهرت بيانات بلوغ عائدات تركيا من صادرات الشاي، 25 مليوناً و388 ألف دولار، خلال العام 2023.

وبحسب معلومات نقلتها وكالة الأناضول عن اتحاد مصدري شرق البحر الأسود، الأحد، فإن صادرات تركيا من الشاي وصلت إلى أسواق 120 دولة ومنطقة.

وأوضح أن صادرات الشاي ارتفعت بمعدل 11 بالمئة العام الماضي مقارنة مع العام 2022، حيث ارتفعت من 22 مليوناً و808 ألف دولار إلى 25 مليوناً و388 ألف دولار.

واحتلت بلجيكا التي رفعت وارداتها بمعدل 96 بالمئة المرتبة الأولى بين الدول الأكثر استيراداً للشاي التركي من 4 ملايين و168 ألف دولار إلى 8 ملايين و189 ألف دولار.

تلتها المملكة المتحدة بـ 3 ملايين و231 ألف دولار، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بمليونين و780 ألف دولار، بحسب اتحاد مصدري شرق البحر الأسود.

وتعتبر ولايات الحوض الشرقي للبحر الأسود بتركيا، وفي مقدمتها ريزة وتليها طرابزون وآرتفين وأوردو وغيراسون من أكثر الولايات إنتاجاً للشاي، ويقدر إجمالي المساحة المزروعة فيها 849 ألف دونم (الدونم يساوي ألف متر مربع) بحسب أرقام وزارة الغابات والزراعة لعام 2019.

ويعتبر الشاي جزءا لا يتجزأ من الثقافة التركية، وأصبح مشروبًا تقليديًا ووطنيًا في وقت قصير جدًا.