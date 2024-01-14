151 مليون دولار عائدات صادرات تركيا من الفستق في 2023

بلغت عائدات تركيا من صادرات الفستق إلى 96 بلداً خلال العام الماضي، 151 مليوناً و568 ألف دولار، بحسب بيانات رسمية.

وتنتج ولايتا "شانلي أورفة" و"غازي عنتاب"، الكمية الأكبر من الفستق الذي يشتهر بجودته العالية ومذاقه الفريد محلياً وعالمياً.

وبحسب معلومات حصلت عليها وكالة الأناضول من اتحاد مصدري منطقة جنوب شرق الأناضول، الأحد، فإن صادرات الفستق التركي وصلت خلال العام الماضي أسواق 96 بلداً حول العالم.

وأضافت المعطيات أن كمية الفستق الذي صدرته تركيا خلال 2023 بلغت 10 آلاف و390 طناً.

واحتلت ألمانيا المرتبة الأولى بين الدول الأكثر استيرادا للفستق التركي بـ36 مليونا و9 آلاف دولار، تلتها إيطاليا بـ22 مليونا و460 ألف دولار، ثم العراق بـ12 مليونا و628 ألف دولار.