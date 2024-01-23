التبادل التجاري بين أعضاء "منظمة الدول التركية" يرتفع إلى 42 مليار دولار

قال وزير التجارة التركي عمر بولات، إن حجم التبادل التجاري بين دول "منظمة الدول التركية" ارتفع خلال عام 2023، إلى 42 مليار دولار.

جاء ذلك في كلمة ألقاها، الثلاثاء، خلال مشاركته في الاجتماع الأول لمجلس المنافسة في منظمة الدول التركية المنعقد بمدينة إسطنبول.

وأوضح بولات أن حجم التبادل التجاري بين أعضاء منظمة الدول التركية بلغ نحو 33 مليار دولار عام 2022، مشيراً إلى وجود زيادة كبيرة في الحركة التجارية بين دول المنظمة خلال الأعوام الأخيرة.

وذكر أن منظمة الدول التركية، التي تأسست في 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2009، أصبحت أقوى وأكثر مؤسسية ويزداد تضامنها مع مرور كل عام.

وتابع: "كلما جمعنا قوتنا وزاد تضامننا، أصبحنا أكثر فعالية على الساحة العالمية. وحدتنا هي قوتنا. ويجب ألا ننسى هذا المبدأ".

وأكد الوزير بولات أن أعضاء منظمة الدول التركية يسعون دائما لتطوير العلاقات التجارية القائمة بينهم، مشيراً في هذا السياق إلى الإمكانات البشرية والطاقية المتوفرة لدى دول المنظمة.

وتأسست منظمة الدول التركية (المجلس التركي سابقا) في 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2009، وتضم تركيا وأذربيجان وكازاخستان وقرغيزيا وأوزبكستان، فيما تحمل كل من المجر وتركمانستان وشمال قبرص التركية صفة عضو مراقب فيها.