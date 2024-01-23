معرض إسطنبول الدولي للأثاث يفتح أبوابه اليوم

بدأت اليوم فعاليات معرض إسطنبول للأثاث بمشاركة دولية واسعة، وهو من تنظيم اتحاد جمعيات الأثاث التركية (MOSFED).

المعرض من أكبر معارض العالم بهذا القطاع، وقد افتتح أبوابه أمام الزوار بشكل متزامن بمدينة توياب للمعارض ومركز إسطنبول للمعارض.

وشارك في مراسم الافتتاح وزير التجارة التركي عمر بولات، ووالي إسطنبول داود غل، ورئيس اتحاد المصدرين الأتراك مصطفى غولتبه، ورئيس غرفة تجارة إسطنبول شكيب أوداغيتش، إلى جانب ممثلين عن عالم الأعمال من دول مختلفة.

وفي كلمة في الافتتاح، أشاد "غولتبه" بالمكانة التي وصلت إليها صادرات الأثاث التركية ضمن إجمالي صادرات البلاد.

وأضاف أن تركيا صدّرت العام الفائت 2023 أثاثاً بقيمة 8 مليارات دولار.

بدوره، قال أوداغيتش إن المعرض يتيح الفرصة لقرابة ألف شركة متخصصة في الأثاث من دول مختلفة، لعرض منتجاتها.

ويستمر المعرض لغاية 28 يناير/ كانون الثاني الجاري، ومن المتوقع أن يستقبل 200 ألف زائر.