شركة أسيلسان ASELSAN التركية للصناعات الدفاعية توقع عقدًا لتصدير أنظمة بحرية

وقعت شركة "أسيلسان" ASELSAN التركية للصناعات الدفاعية، عقدًا مع جهة دولية لتزويدها بأنظمة بحرية قيمتها 24.7 مليون يورو.

وقالت الشركة في بيان نشرته الخميس إنها وقعت عقدًا مع أحد عملائها الدوليين بقيمة 24 مليونًا و692 ألفًا و633 يورو.

وأشار البيان إلى أن العقد يشمل تزويد الجهة الدولية بـ"أنظمة بحرية للاستخدام النهائي"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وتأسست "أسيلسان" عام 1975، بمبادرة من مؤسسة "تعزيز القوات المسلحة التركية"، بهدف تلبية احتياجات الجيش التركي في مجال أجهزة الاتصالات، وتشتهر الشركة بصناعة أنظمة وأجهزة إلكترونية لأغراض عسكرية.