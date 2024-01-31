ارتفاع أسعار الشحن الجوي العالمية وسط أزمة البحر الأحمر ورأس السنة الصينية

ارتفعت أسعار الشحن الجوي العالمية للمرة الأولى منذ 7 أسابيع، مدفوعة بالعام القمري الجديد القادم في آسيا، وذلك بسبب هجمات البحر الأحمر التي دفعت الشركات إلى اختيار الشحن الجوي الأكثر تكلفة.

وقالت وكالة تقارير الأسعار TAC Index إن مؤشر الشحن الجوي، الذي يظهر معدلات المعاملات الأسبوعية للشحن العام عبر عدد من الطرق، ارتفع بنسبة 6.4% في الأسبوع حتى يوم الاثنين، عاكساً الانخفاضات منذ الذروة الموسمية في منتصف ديسمبر/كانون الأول.

وأجبرت الهجمات التي شنتها جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران على سفن في البحر الأحمر للتعبير عن التضامن مع الفلسطينيين في غزة، شركات الشحن على اتخاذ مسارات أطول يمكن أن تضيف أسابيع إلى مواعيد التسليم.

وقال مؤشر TAC: "تتماشى الزيادة مع التوقعات بأن الأسعار قد ترتفع بعد تعطل الشحن البحري في البحر الأحمر، بالرغم من أن المصادر تشير أيضاً إلى أن الأسعار غالباً ما ترتفع في الفترة التي تسبق السنة الصينية الجديدة".

وتغلق العديد من المصانع في الصين أبوابها لقضاء العطلة التي تستمر 8 أيام والتي تبدأ هذا العام في 10 فبراير/شباط، وتسعى الشركات إلى إيصال المخزون إلى العملاء قبل ذلك.

وقد ارتفعت أسعار الشحن الجوي من شنغهاي بنسبة 8.8% على أساس أسبوعي يوم الاثنين، مدفوعة بزيادات كبيرة في أوروبا. كما ارتفعت أسعار الفائدة خارج هونغ كونغ بنسبة 5.9% وقفزت أسعار الفائدة خارج جنوب شرق آسيا بنسبة 10%.

وفي الأسابيع الأخيرة، قامت شركات الشحن بتأمين المزيد من مساحة الشحن الجوي، وبدأ بعض العملاء في شحن البضائع كلياً أو جزئياً عن طريق الجو لتجنب التأخير.

ومع ذلك، ظلت أسعار الشحن الجوي مستقرة نسبياً حيث تزامنت أزمة الشحن مع هدوء الطلب بعد عيد الميلاد.

وقال نيك فرانك، الرئيس التنفيذي لشركة DHL لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، إن الذروة التقليدية المتوقعة قبل السنة القمرية الجديدة تتطلب أوقات عبور بحري أطول، إضافةً لارتفاع أسعار البحر ونقص السفن نتيجة اضطرابات البحر الأحمر. وقال إن هذا بدوره يدفع بعض العملاء إلى التحول إلى الشحن الجوي.

وأضاف فرانك: "يقوم البعض أيضاً بشحن المزيد من البضائع بسبب وقت العبور الأطول، لذلك يعمدون إلى نقل المخزونات المقرر نقلها لاحقاً".

وكانت أسعار الشحن الجوي العالمية في اتجاه هبوطي منذ أوائل عام 2022 بعد أن بلغت أعلى مستوياتها على الإطلاق خلال الوباء. وانخفض مؤشر الشحن الجوي لمنطقة البلطيق بنسبة 24% تقريباً على أساس سنوي يوم الاثنين.

ووفقاً للاتحاد الدولي للنقل الجوي، يمثل الشحن الجوي وهو أكثر تكلفة من الشحن البحري، أقل من 1% من التجارة العالمية من حيث الحجم.