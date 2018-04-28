تشريح الفن والجمال بالتمام والكمال!

سنين وأنا أدرس آداب اللغة الانجليزية، وكانوا المعلمين مشكورين على مساعيهم يعرفونا جوهر العقل الغربي. فالنظرة الغربية للجمال تختلف عن نظرتنا الشرقية. ولكن البشرية تجتمع على المنطق العقلي الذي لا يعتمد على الأذواق بل على الحقائق، ومن هنا وقع الكثيرون بمأزق عسير، فكيف لنا أن نحكم على حقيقة الجمال والفن بحكم قاطع موحد؟ فالكل يعلم بأن شعورنا بالجمال ينتج من شعور داخلي خاص بكل إنسان. فلنمسك المشرط، ولندخل المختبر لنشرح الأدمغة التي تستوعب الجمال، لنظفر أخيرا بالمعنى الحقيقي للجمال والفن!

البروفيسور في علوم الأعصاب والمخ، راماشاندر من الهند، ألقى محاضرة بأمريكا عن استجابتنا للجمال والفن، وخصصها لشرح نشاط المخ أثناء مشاهدة الأعمال الفنية. باختصار أوضح أننا مبرمجين فسيولوجياً (هرمونياً-وعصبياً) لتفاعل مع أي محفزات مكبوتة في أي عمل فني. وضرب مثل فراخ الطيور الذين عرضت عليهم رسوم لمناقير أمهاتهم. كانت الرسمة عبار عن منقار ثلاثي الأبعاد وعليه بقعة دائرية تمثل منخر المنقار. حفزتهم الرسمة بأن يبدأوا بالصراخ للأم باعتبار أن وقت الغداء قد حان. قاس العلماء النشاط الكهربي بأدمغتهم في لحظة مشاهدتهم للرسمة. وبالفعل أصدرت أدمغتهم تفاعلات كبيرة في المناطق الدماغية التي تطلق أمر إفراز هرمونات تناول الطعام!



ولقد زاد تفاعلهم لما زاد الرسام طول المنقار وحجم الدائرة، كذلك هي أدمغتنا لما نشاهد أي مثير بصري أو حتى سمعي. أما الإنسان فدماغه أكثر تعقيدا، لذلك هو يستطيع التمتع "بخلطة" معقدة من المحفزات المتراكبة، مثل لوحة الموناليزا التي لا تعطي تعبير للوجهة واضح، ومثل مسرحياتنا العربية ذات حبك درامي متشابك. ولكن كل هذا لم يجيبنا عن سؤال ماهو الجمال؟ وهل له تعريف موحد؟



في كل مرة يحاول الفلاسفة توحيد مفهوم معين، لا يسعهم إلا أن يبسطوه بشكل سطحي جدا. فوصلوا للقول "الجمال هو الاتساق". بمعنى ان الكواكب في العائلة الشمسية لها حركة غاية من الجمال لما تكون متزنة، كل جرم سماوي يتحرك بتزامن دقيق جدا مع مجال جيرانه من الكواكب العملاقة، التي تخلق لنا رقصة، تحرك لنا الزمن نفسه. ولكن لو ضاع الاتساق، انقلب هذا المنظر الفلكي المبهج، إلى مشهد مرعب و مفزع! إذا يصح لنا أن نقول أن الجمال يكون لما تتسق قياسات الأنف مع العين، ولما تتناغم الألحان، ولما تتوازن مقادير الطعام. ولكن كل هذا لم يوصلنا لحقيقة معنى كلمة الفن!

الفن هو استخدام (الجمال) لتعبير عن الحضارة. فلو وجدت أي مجتمع يمتنع عن التعبير لبعضه البعض، لانقرضت حضارتهم بالفور! فلولا عبور أفكارنا ومشاعرنا لبعضنا البعض لانعدم كل معنى بالحياة. قال المفكر ملتون جلاسير "الفن هو ما يبقي الحضارة حية". يظن الناس من كلمة حضارة بأنها فورا تعني إما العصر الذهبي الإسلامي أو أهرامات الفراعنة. ولكن معنى الحضارة لغوياً أبسط من ذلك كثيرا. فهي أي مجموعة أخلاق يعيش على أساسها مجموعة من الناس. لدرجة أن حتى أفلامنا ومسلسلاتنا بل و قصص ألعاب الفيديو يشملها قالب كلمة حضارة. فإنها مشتقة من كلمة الحضرة. أي إحضار فلانا مجموعة تلك الأخلاق المألوف ليقال عنه "حضرة" فلان.

فالحضارة لا تعني بالضرورة هي شيء تعتبره البشرية جمعاء باتفاق مجمع عليه بأنه عظيم أو شريف، بل يكفي أن تكون أي معاني لها قيمة لدى مجتمع ما. وإذا ما عبر عنها أي شخص منهم بطريقة جميلة يكون قد حقق الفن، سواء بأغاني أو أزياء أو بالأشعار. خلاصة القول، الجمال يشغل كل هرموناتنا الحسية مع مشاعرنا النفسية باتساق، والفن يجعل كل أدمغتنا تتسق بنفس إيقاع المتعة التي تتجلى في أوركسترا العقل الجمعي للمجتمع. ها هو ذا الجمال! وهذا هو الفن وهذه هي ذي الحضارة!