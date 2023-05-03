لماذا فشل الغرب في فهم تركيا؟

هذا الانحياز، في الواقع، يعكس الآمال المرتفعة التي يضعها صناع القرار في واشنطن وبروكسل على أن تؤدي الانتخابات إلى وضع نهاية لحكم الرئيس رجب طيب أردوغان. الافتراض الغربي السائد عموماً أن المعارضة التركية ستُحدث تغييراً جذرياً على تركيا وهويتها الجيوسياسية بشكل يتلاءم مع مصالح الغرب. وما يُشجع هذا الافتراض أن الرؤية التي يطرحها التحالف السباعي للمعارضة لكيفية إدارة تركيا وسياساتها الخارجية، تجعلها أكثر انسجاماً مع النظرة الغربية التقليدية لتركيا كدولة تؤدي دوراً وظيفياً في السياسات الغربية ومنزوعة الطموحات الخارجية.

التقييم الغربي لما يُمكن أن تفعله المعارضة التركية في حال وصولها إلى السلطة مبني بشكل أساسي على النزعة الغربية الهادفة لتقليص هامش الاستقلالية الذي كسبته تركيا في سياستها الخارجية في ظل حكم الرئيس رجب طيب أردوغان. يبدو جزء من هذا التقييم واقعياً لجهة أن التحالف السباعي للمعارضة يفتقر في رؤيته للسياسة الخارجية إلى استراتيجية واضحة لكيفية التعامل مع التحديات الخارجية الكبيرة التي تواجه تركيا على المستويين القريب والبعيد ولجهة أن الهوية الجيوسياسية الجديدة التي تبنتها تركيا في العقديين الماضيين ارتبطت بشخصية أردوغان وسياسته الخارجية الحازمة في تكريس المكانة الجديدة لتركيا على الساحة الدولية وتعزيز أولوية مصالحها الوطنية على حساب شراكة غير متكافئة مع الغربيين عموماً. أحد العيوب الكبيرة في النظرة الغربية التقليدية لتركيا أنها لا تزال تعود إلى حقبة الحرب الباردة التي عفى عليها الزمن من منظور الهوية الجيوسياسية الجديدة التي صنعها أردوغان. لا يزال الغرب ينظر إلى تركيا أن عليها أن تؤدي نفس الدور الوظيفي الذي قامت به بعد قبولها في حلف الناتو في خمسينيات القرن الماضي وهو أن تكون خط دفاع عن الغرب في وجه الاتحاد السوفيتي مع فارق أن الاتحاد السوفيتي لم يعد قائماً اليوم وورثته روسيا.

والواقع أن هذه النظرة تتجاهل أربعة حقائق كبيرة. الأولى، أن تركيا، التي انضمت إلى الناتو لأنها كانت تتوجس وقتها من الطموحات التوسعية للاتحاد السوفيتي، لا تنظر إلى روسيا اليوم على أنها تهديد لها، بل دولة مؤثرة على المصالح الحيوية لها ولا يُمكن تجاهلها. والثانية أن تركيا، التي أضحت خلال عقدين من حكم أردوغان، قوة قائمة بحد ذاتها في مجالات الأمن والاقتصاد والسياسة الخارجية، باتت قادرة على حماية مصالحها الوطنية بنفسها من دون اعتمادها المُطلق على الغرب. والثالثة أن الغرب لم يستطيع تطوير نظرته إلى تركيا من مُجرد كونها تؤدي دوراً وظيفياً إلى دولة ينبغي العمل على إدماجها بالكامل في المؤسسات الغربية. اقتصر هذا الاندماج على حلف الناتو، لكنّه لم يتطور حتى الآن إلى دمج تركيا في الاتحاد الأوروبي. ورابعاً، أن العالم اليوم تغيّر عما كان عليه خلال حقبة الحرب الباردة. لم يعد الغرب هو المركز في صنع القرار العالمي، وهيمنته العالمية تتلاشى لصالح نظام عالمي جديد مُتعدد الأقطاب. إلقاء اللوم باستمرار في الغرب على أردوغان في ابتعاد تركيا عنه هو محاولة للتنصل من الأخطاء الكبيرة التي ارتكبها الغربيون مع تركيا على مدى عقود طويلة وليس فقط في عهد أردوغان.

هناك حقائق كثيرة أخرى يتجاهلها الغرب عمداً لأن الإقرار بها يعني إقراراً بفشل عقود من استراتيجيته قصيرة النظر تجاه تركيا ودورها في السياسات الإقليمية والدولية. لأن هذا الفشل عادة ما يُربط بالتحول العميق الذي أحدثه أردوغان في تركيا، إن على صعيد التحولات المجتمعية والسياسية الداخلية أو على صعيد السياسة الخارجية، فإن مٌبرراته تتناقض في الواقع مع هذه الحقائق. لم تشهد الديمقراطية التركية استقراراً حقيقياً سوى في العقدين الماضيين. حتى وقت قريب من تلك الفترة كانت الانقلابات العسكرية هي من تصنع السياسة الداخلية. علاوة على ذلك، فإن التعايش السياسي والمجتمعي بين المحافظين والعلمانيين واليمين واليسار لم يتعزز فعلياً سوى بعد تولي أردوغان السلطة. مع ذلك، عادة ما تقوم الرواية الغربية على افتراض مُضلل بأن أردوغان أضعف الهوية العلمانية للجمهورية لحساب الهوية المحافظة. الحقيقة هي أن أردوغان أنهى عقوداً طويلة من المواجهة الأيديولوجية بين الهويتين وأحدث تكاملاً بينهما شكّل هوية تركيا الحديثة.

أردوغان الزعيم التركي الوحيد الذي أحدث تحوّلاً إيجابياً كبيراً على علاقات تركيا بأوروبا. في بدايات عهده بدأت أنقرة مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ودعمت خطة الأمم المتحدة لإعادة توحيد قبرص، لكنّ الحقيقة التي يتجاهلها الغرب هي أن الاتحاد الأوروبي لم يرغب يوماً في أن تكون تركيا عضواً فيها، ولم تُحاسب اليونان والقبارصة اليونانيين على إفشالهم لخطة كوفي عنان لتسوية القضية القبرصية بالقدر الذي يتم فيه لوم تركيا. لا تتسع المقالة لسرد الكثير من الحقائق التي تُظهر الفشل الغربي في فهم تركيا الجديدة التي صنعها أردوغان. لقد أضاع الغرب الكثير من الوقت في معاداة أردوغان بدلاً من العمل الجاد والفعال مع قائد قوي من أجل نقل العلاقات التركية الغربية إلى مستويات الاندماج المتكامل، لدرجة أن الغربيين يعتقدون الأن أن تركيا بدون أردوغان ستكون أفضل لهم بأي حال. إن هذا الاعتقاد لا ينم فقط عن فهم قصير النظر لتركيا وحاجتها وطموحاتها المشروعة لأخذ المكان الذي تستحقه في النظامين الإقليمي والدولي فحسب، بل مؤشر أيضاً على أن هذا الفشل من غير المرجح أن ينتهي بمُجرد أن تُفرز الانتخابات التركية النتائج التي يُفضلها الغرب.