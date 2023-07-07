حسابات تركيا في قمة الناتو في فيلنيوس

في الحادي عشر والثاني عشر من الشهر الجاري، سيجتمع قادة دول حلف شمال الأطلسي/الناتو في العاصمة الليتوانية فيلنيوس. كان الغربيون يُعلّقون آمالاًَ على أن تشارك السويد في القمة بصفتها فرداً جديداً في الأسرة الأطلسية، لكنّ ذلك لا يبدو أنه سيتحقق لأن تركيا لا تزال تعارض المصادقة على عضوية ستوكهولم بسبب أن الأخيرة لم تُنفذ بعد كل الالتزامات التي قدّمتها لأنقرة في المذكرة الثلاثية المُبرمة في يونيو/حزيران العام الماضي بخصوص مكافحة الإرهاب. عوضاً عن تقديم خطوات ملموسة في مكافحة الإرهاب، سيزور رئيس الوزراء السويدي واشنطن منتصف الأسبوع للقاء الرئيس جو بادين، مُعتقداً أن ضغطاً أمريكياً على تركيا سيدفعها إلى تغيير موقفها. من الواضح أن السويد وضعت نفسها في مكان غير مريح بشدة لأن افتقارها إلى الإرادة اللازمة لإنهاء تساهلها مع نشاط المؤيدين للتنظيمات الإرهابية على أراضيها جعلها عالقة في المنتصف بين روسيا والغرب. فمن جانب، قررت التخلي عن عقود من الحياد وجعلت نفسها جزءاً من المواجهة الغربية مع روسيا من دون أن تتمكن بعد من ضمان عضويتها في الناتو. ومن جانب آخر، تُخاطر بأن يوضع حلم الانضمام إلى الناتو في الأدراج إذا ما استمرت أزمة العضوية لفترة أطول.

يُشير الرهان السويدي على الولايات المتحدة لتغيير موقف تركيا إلى أن ستوكهولم لم تستفيد كما ينبغي من تجربة عام من أزمة العضوية. لقد تعرّضت تركيا لشتى أنواع الضغوط المُعلنة وغير المُعلنة من الغرب ولم تتراجع عن مطالبها. لا يوجد الآن ما يدعو للاعتقاد بأن أنقرة ستلين في موقفها من دون أن تحصل على ما تُريد. لسنوات طويلة، عانت تركيا من سياسات بعض شركائها في الناتو الذين تجاهلوا حساسيتها الشديدة إزاء التنظيمات الإرهابية التي تعاملت الولايات المتحدة وبعض دول الناتو معها بذريعة مكافحة الإرهاب. لماذا تُخاطر تركيا بزيادة عدد مثل هؤلاء الشركاء في منظمة ترتكز في جوهرها على الدفاع المشترك عن أعضائها ضد المخاطر التي يواجهونها. إن الحقيقة الواضحة التي ينبغي على زعماء الناتو أخذها بعين الاعتبار في مناقشاتهم في قمة فيلنيوس هي أن أنقرة لم تُثير أزمة توسيع الناتو من أجل منع التوسيع. لقد سبق وصادقت على عضوية فنلندا في الحلف عندما وجدت أن هلسنكي أوفت بجميع الالتزامات التي قدمتها بموجب المذكرة الثلاثية. لذلك، فإن الطريق إلى إنهاء أزمة عضوية السويد في الناتو يبدأ بأن يمارس الغرب ضغوطاً على السويد لتنفيذ التزاماتها بقدر أكبر من الضغوط التي تُمارس على تركيا.

هناك سبب آخر يزيد من أهمية المشاركة التركية في قمة فيلنيوس. الرئيس رجب طيب أردوغان من بين القادة القليلين في حلف الناتو ممن شاركوا لفترة طويلة في قمم الحلف. لكنّ المشاركة الحالية تكتسب أهمية أخرى لأنها ستكون الأولى لأردوغان بعد فوزه بولاية رئاسية ثالثة. لا يُخفي أن بعض دول الناتو كانت تراهن على هزيمة أردوغان في الانتخابات الرئاسية الأخيرة لأنها اعتقدت أن التعامل مع رئيس تركي آخر سيكون أفضل لها. أحد الأسباب الرئيسية التي أدت إلى توتر العلاقات التركية الغربية في السنوات الأخيرة هو أن بعض هذه الدول على رأسها الولايات المتحدة بدت مترددة في العمل الجاد مع أردوغان. مواصلة التردد بعد فوز أردوغان بولاية رئاسية جديدة لن يؤدي إلى تعميق التوترات التركية الغربية فحسب، بل سيدفع أنقرة إلى ترسيخ نهجها المستقل في سياساتها الخارجية والأمنية عن الغرب. إذا كانت الحكمة السائدة التي فرضتها الحرب الروسية الأوكرانية هي أنه على الناتو أن يكون متماسكاً ومُتكيّفاً بشكل أفضل للتحديات الجديدة، فإن الحكمة الأخرى التي لم تسود حتى الآن بشكل كاف في الغرب هي أنه على الغرب أن يسعى لفهم تركيا بشكل أفضل والتعاطي مع هواجسها الأمنية المشروعة لتعزيز التناغم بين دول الحلف.

هناك سبب ثالث لأهمية قمة فيلنيوس وهي أنها ستُقر أول خطة دفاعية شاملة للحلف منذ نهاية الحرب الباردة. وتتضمن هذه الخطة ثلاث استراتيجيات رئيسية، الأول للجناح الشمالي وتُغطي المحيط الأطلسي والقطب الشمالي الأوروبي، والثانية للمركز وتُغطي دول البلطيق وأوروبا الوسطى، والثالثة للجناح الجوبي وتُغطي البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود. في استراتيجية الجناح الجنوبي ستلعب تركيا دوراً بارزاً في الخطة الدفاعية بحكم موقعها الجغرافي وأهميتها في منطقتي البحر المتوسط والأسود. لم يحظى الجناح الجنوبي الشرقي للناتو بالاهتمام الكافي خلال السنوات والعقود الماضية. لكن الحرب الروسية على أوكرانيا سلطت الضوء على أهمية تعزيز هذا الجناح أكثر من أي وقت مضى. منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، قامت تركيا بتفعيل معاهدة مونترو وأغلقت حركة السفن الحربية في المضائق. كما تحولت إلى وسيط رئيسي بين موسكو وكييف لإبرام بعض الاتفاقيات التي خففت من تداعيات الحرب مثل اتفاقات تبادل الأسرى واتفاقية الحبوب. لا تزل تركيا متمسكة بهذا النهج، ولا يزال حاجة للغرب حتى لو اعتقد بعض الغربيين أن هذا النهج ليس في صالحهم.

قبل أسابيع، زعم موقع المونيتور الأمريكي أن تركيا زادت من مطالبها بالاستراتيجية الدفاعية للحلف وطالبت بتسمية الممرات المائية التي تربط البحر الأسود ببحر إيجه بالمضائق التركية بدلاً من مصطلح "المضائق". كما زعمت وكالة رويترز أن أنقرة رفضت المصادقة على الوثيقة الخاصة بصياغة المواقع الجغرافية بما في ذلك ما يتعلق بوضع جزيرة قبرص المقسمة بين الشمال والجنوب. بمعزل عن مدى صحة هذه المزاعم، إلآّ أنها تُسلط الضوء على حقيقة أخرى في التوترات التركية الغربية وهي أن فعالية أي استراتيجية مًخصصة للجناح الجنوبي للناتو لن تكتمل من دون الأخذ بعين الاعتبار الحاجة إلى تبني الغرب نهجاً جديداً في التعامل مع الخلافات اليونانية التركية وفي القضية القبرصية عموماً. لا يُخفي أن الولايات المتحدة وفرنسا استغلت التوترات التركية اليونانية في السنوات الأخيرة من أجل تعزيز علاقاتهما العسكرية مع أثينا. حتى أن بعض الاستراتيجيين الأمريكيين يفترضون أن الوجود العسكري الأمريكي في اليونان سيُساعد الولايات المتحدة على إضعاف مكانة تركيا في الجناح الجنوبي والجنوبي الشرقي للناتو. في قمة فيلنيوس المقبلة، لن يقتصر الطرح التركي على قضية السويد فحسب، بل سيشمل مراجعة شاملة للعلاقات التركية الغربية.